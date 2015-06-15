Министр промышленности и торговли РФ приветствует участников выставки "Нефтегаз-2019" и Национального нефтегазового форума

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров обратился с приветствием к участникам, гостям и организаторам 19-й международной выставки «Нефтегаз-2019» и Национального нефтегазового форума.

В приветствии отмечается, что проведение в «Экспоцентре» одновременно международной выставки «Нефтегаз-2019» и Национального нефтегазового форума позволит не только ознакомиться с новейшими разработками, но и всесторонне на высоком экспертном уровне обсудить актуальные вопросы развития отрасли, оценить результаты реализации приоритетных национальных проектов и программ.

Министр выражает уверенность, что выставка и форум позволят выработать конструктивные предложения, направленные на интенсивное развитие отечественной нефтегазовой промышленности.

Международная выставка «Нефтегаз-2019» и Национальный нефтегазовый форум пройдут в «Экспоцентре» с 15 по 18 апреля. Передовое оборудование и инновационные технологии для нефтегазового комплекса в экспозиции «Нефтегаз-2019» представят свыше 550 компаний из 23 стран мира. В работе ННФ примут участие представители Государственной Думы, руководители министерств, нефтегазовых компаний, профильных союзов и ассоциаций.

Сайт выставки https://www.neftegaz-expo.ru/

Пресс-служба АО «Экспоцентр»