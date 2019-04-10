На площадке Курской АЭС-2 завершился монтаж первого яруса внутренней защитной оболочки реактора энергоблока №1

На площадке сооружения Курской АЭС-2 завершился монтаж первого яруса внутренней защитной оболочки (ВЗО) реактора энергоблока №1 поколения «3+», сооружаемого по проекту ВВЭР-ТОИ. Последний, десятый армоблок установлен 9 апреля 2019 года. Теперь реакторное здание выросло еще на 9,1 метра.

Установка блоков, представляющих из себя сложные армированные конструкции, длилась почти месяц, работы выполнены в соответствии с графиком. Вес одного армоблока составляет в среднем 50 тонн, габариты – 15х9 метров. Длина окружности стен, которые после установки последнего блока сомкнулись в круг – 150 метров.

Теперь, после установки последней секции внутренней защитной оболочки задача специалистов – соединить блоки в единый конструктив. Следующим этапом станет укладка бетона в кольцевые стены на высоту 4 метра.

Для справки:

Защитная оболочка – важный элемент конструктива энергоблоков проекта ВВЭР-ТОИ, обеспечивающая ядерную и экологическую безопасность. В завершенном виде это будет цилиндрическая железобетонная конструкция с полусферическим куполом, внутри которой разместится ядерный реактор и оборудование первого контура АЭС. В случае аварийных ситуаций на АЭС ВЗО предотвратит выброс радиоактивных веществ в окружающую среду.

Энергоблоки №1 и №2 Курской АЭС-2 поколения «3+» являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информационный), и соответствуют самым современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Это новый проект, созданный российскими проектировщиками (Группа компаний ASE, Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») на базе технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200. Они обладают улучшенными технико-экономическими показателями. По сравнению с энергоблоками предыдущего поколения (ВВЭР-1000) мощность каждого выросла на 25%, до 1255 МВт. Срок службы основного оборудования увеличился в 2 раза. По сравнению с другими энергоблоками поколения «3+» проект ВВЭР-ТОИ предполагает существенное снижение стоимости сооружения, сроков и эксплуатационных расходов. Застройщик – технический заказчик объекта – АО «Концерн Росэнергоатом», генеральный проектировщик и генподрядчик – АО ИК «АСЭ».

Управление информации и общественных связей Курской АЭС