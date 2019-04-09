Приглашаем на круглый стол "Проектные и инновационные решения для нефтегазовой отрасли"

«Камский кабель» примет участие в круглом столе «Проектные и инновационные решения для нефтегазовой отрасли», который состоится в рамках деловой программы выставки «Нефтегаз-19» .

Руководитель инвестиционных проектов Илья Маслов расскажет о новых разработках предприятия для нефтегазового комплекса и современных методах их внедрения.

Круглый стол состоится 17 апреля с 10.00 -15.00 на территории ЗАО «Экспоцентр» Москва, Краснопресненская набережная 14, пав. 2, зал семинаров 4

Вход свободный. Зарегистрироваться можно по ссылкам:

http://mspp-center.ru/index.php/ru/neftegaz-2019

https://www.neftegaz-expo.ru