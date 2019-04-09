Приглашаем на круглый стол "Проектные и инновационные решения для нефтегазовой отрасли"

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10 апреля 2019, 09:40
Рубрика: Мероприятия
Метки: НЕФТЕГАЗ-2019, КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, КАМКАБЕЛЬ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Кабельная промышленность
«Камский кабель» примет участие в круглом столе «Проектные и инновационные решения для нефтегазовой отрасли», который состоится в рамках деловой программы выставки «Нефтегаз-19» .
Руководитель инвестиционных проектов Илья Маслов расскажет о новых разработках предприятия для нефтегазового комплекса и современных методах их внедрения.
Круглый стол состоится 17 апреля с 10.00 -15.00 на территории ЗАО «Экспоцентр» Москва, Краснопресненская набережная 14, пав. 2, зал семинаров 4
Вход свободный. Зарегистрироваться можно по ссылкам:
http://mspp-center.ru/index.php/ru/neftegaz-2019
https://www.neftegaz-expo.ru