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Инвестиции (проекты)

Развитие газохимии поможет создать в Иркутской области тысячу рабочих мест

Развитие газохимии поможет создать в Иркутской области тысячу рабочих мест

10 апреля 2019, 15:40
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГАЗ, ИНК
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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Проект Иркутской нефтяной компании (ИНК) по созданию газохимических производств поможет привлечь 200 млрд рублей инвестиций в ближайшие пять лет в регион и создать тысячу рабочих мест. Об этом сообщил в среду на сессии Заксобрания, выступая с посланием о положении дел в Иркутской области и основных направлениях региональной государственной политики губернатор Сергей Левченко.

ИНК с 2014 года реализует проект по освоению газовых запасов месторождений и строительству газохимического комплекса. Инвестиции оцениваются в 456 млрд рублей, проект состоит из трех этапов. Объекты первого этапа (комплекс приемки, хранения и отгрузки сжиженных углеводородных газов, продуктопровод и установка подготовки природного и попутного нефтяного газа) сданы в эксплуатацию в конце 2018 года на Ярактинском месторождении, сейчас объекты работают в промышленном режиме.

"В режиме стройки - проект ИНК по созданию газохимических производств, в области создается не отдельное предприятие, создается отрасль - газохимия. <...> Мы подписали 4 специальных инвестиционных контракта с Иркутской нефтяной компанией, которые стимулируют развитие производства через пониженные налоговые ставки. В результате реализации этих проектов в течение пяти лет планируется создать более тысячи рабочих мест и обеспечить приток инвестиций в объеме 200 млрд рублей", - сказал Левченко.

В регионе продолжается реализация второго этапа газового проекта - строительство двух установок комплексной подготовки газа на Ярактинском месторождении, установки подготовки природного газа на Марковском месторождении и газофракционирующей установки в окрестностях Усть-Кута. На третьем этапе, до 2023 года, будет построен первый в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке завод по производству полимеров из этана. Завод будет производить линейный полиэтилен низкой плотности и полиэтилен высокой плотности, общий объем продукции составит не менее 650 тыс. тонн в год, общая стоимость проекта - около 175 млрд рублей.

 

ТАСС

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