Власти Югры планируют запустить две солнечные электростанции до 2024 года

Более 15 тыс. жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО - Югры) нуждаются в централизованном электроснабжении. Для решения этого вопроса власти региона планируют до 2024 года запустить две сетевых солнечных электростанции, сообщила в среду ТАСС губернатор Югры Наталья Комарова в кулуарах V Международного арктического форума "Арктика - территория диалога".

В настоящее время в Югре действуют две солнечные электростанции - в деревнях Никулкина и Шугур Кондинского района. Оборудование на них подобрано с учетом климатических особенностей местности. Для получения большего объема солнечного света в зимний период панели смонтированы под оптимальным углом наклона.

"У нас в регионе больше 15 тыс. человек проживает на территориях [в 35 населенных пунктах], которые мы называем децентрализованными по энергоснабжению. В этой связи мы начали размещать сетевые солнечные электростанции вот в таких поселениях. <…> Планируем [запустить] до 2024 года еще две таких солнечных электростанции - в селе Карым Кондинского района и селе Няксимволь Березовского района", - сказала глава региона.

По ее словам, на данных солнечных электростанциях используется оборудование, произведенное в Китае.

Как пояснили ТАСС в департаменте общественных и внешних связей Югры, алюминиевые рамки по истечении срока эксплуатации будут сданы на дальнейшую переработку, что позволит получить около 10 тыс. рублей дохода по нынешним ценам. В свою очередь, доход от сдачи на утилизацию накопителей солнечных электростанций позволит суммарно получить порядка 100 тыс. рублей по нынешним ценам. Договоры на утилизацию оборудования власти региона заключают уже на стадии строительства объектов.

V Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" проходит в Санкт-Петербурге 9-10 апреля. В 2019 году форум посвящен теме "Арктика. Океан возможностей". Организатор - Фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством.

ТАСС