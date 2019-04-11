Антон Рубцов: "Нефтехимия - стратегическое направление развития российской экономики"

Директор Департамента переработки нефти и газа Антон Рубцов выступил на пленарной дискуссии «Завтрашний день нефтехимии: что за горизонтом?» в рамках конференции «Нефтехимия России и СНГ». В дискуссии также приняли участие представители нефтяных, нефтегазохимических, а также сервисных компаний и аналитики отрасли.

Развитие нефтехимии в России идет в рамках указа Президента России о росте несырьевого экспорта, а также «дорожной карты» по развитию нефтегазохимии, утверждённой в феврале 2019 года, отметил Антон Рубцов.

«У нас есть нацеленность на несырьевой экспорт - своеобразный показатель нашей конкурентоспособности на мировом рынке. И нефтегазохимия, с учетом растущей базы, имеет в этом смысле колоссальный потенциал. Мы понимаем, что это стратегическое направление развития российской экономики», - подчеркнул Антон Рубцов.

По его словам, в перспективе развитие нефтегазохимического производства может внести заметный вклад в экономику страны.

«Мы видим, что в этом секторе сосредоточено более 40 млрд долларов инвестиций, больше 5 млрд долларов дополнительного несырьевого экспорта. Наконец, это более 20 тыс. новых рабочих мест», - рассказал Антон Рубцов.

Развитие отрасли, в том числе, будет вестись в рамках специальной Рабочей группы по нефтепереработке и нефтегазохимии, формирующейся в настоящий момент на базе Экспертного Совета при Минэнерго России, добавил он.