 
Подписаться на новости
Инвестиции (проекты)

Белоруссия планирует ремонт пяти участков нефтепровода "Дружба"

Белоруссия планирует капитальный ремонт пяти участков нефтепровода "Дружба". Об этом сообщил журналистам главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.

"Всегда есть участки нефтепровода, которые нуждаются в капитальном ремонте. Мы проектируем в настоящее время пять участков для капитального ремонта. Уже год идут проектные работы", - сказал он.

Вериго отметил, что в 2019 году нефтепроводу будет 55 лет. По его словам, износ основных фондов активной части нефтепровода в настоящее время составляет более 65%.

Главный инженер компании добавил, что ремонт, а также модернизация нефтепровода проходят в плановом порядке с учетом его амортизации. Он отметил, что к ремонту нефтепровода специалисты приступят "по мере готовности системы и возможности, допустимости остановок".

"Конечно, все работы выполняются с учетом планов транспортировки нефти", - сказал Вериго. При этом он указал, что трубопровод может быть остановлен только в случае "плановых ремонтов, либо аварийной ситуации".

На сегодняшнем совещании с правительством президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона при необходимости будет закрывать нефтепроводы на ремонт, несмотря на транзит российской нефти.

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" - магистральный нефтепровод, который перекачивает нефть, поступающую из российской части нефтепровода "Дружба" в направлении Западной Европы и Балканских стран, обеспечивает снабжение углеводородным сырьем белорусские нефтехимические предприятия. В 2018 году по системе прокачано 60,4 млн т нефти, из них 58,8 млн т - поставки из РФ, что составляет около четверти нефтеэкспорта страны.

 

ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Инвестиции позволят создать в Дагестане до 10 тысяч новых рабочих мест
Китайские инвесторы планируют построить в Амурской области фармзавод
Китайская фирма вложит более $2,3 млн в подмосковный завод
Власти Югры планируют запустить две солнечные электростанции до 2024 года

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно