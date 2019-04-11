Инвестиции позволят создать в Дагестане до 10 тысяч новых рабочих мест.

Так, в этом году основной тренд Дагестана сформирован в рамках развития инвестиционного потенциала, увеличения количества рабочих мест и расширения объемов привлекаемых финансовых ресурсов. Внедряются прозрачные и действенные правила инвестиционной и предпринимательской активности, создаются условия для устойчивого развития, осуществляется взаимодействие со многими институтами развития и федеральными системами поддержки. В республике за короткий период сформировался огромный инвестиционный блок, механизмы которого уже начинают работать.

На сегодняшний день в Каспийской ТОСЭР на площадке Уйташ на территории более 130 га сформирован пул инвестпроектов, к которым относятся ООО «Каспий Композит», завод им. Гаджиева, ООО НПП «Инкомтех» и другие. В рамках развития ТОСЭР «Дагестанские огни» выделен участок в 150 га, на котором осуществляется территориальное планирование с целью оптимального распределения ресурсов между потенциальными инвесторами.

Идет реинкарнация города Дербента, осуществляемая в рамках взаимодействия с представителями крупного бизнеса, в том числе Сулейманом Керимовым. Данный проект включает обновленную муниципальную программу в рамках госпрограммы развития Дербента на сумму более 22 млрд. рублей.

Далее - строительство госиндустриального парка «Аврора» в Карабудахкентском районе на территории 68 га. Проект направлен на развитие малого и среднего предпринимательства, планируется создание более 1200 рабочих мест уже в 2020 году. Общая сумма инвестиций по состоянию на 2019 год составляет более 700 млн рублей. Также планируется создание более 30 резидентов-субъектов МСП, специализирующихся по направлениям производства мебели и деревообработки, сельскохозяйственной переработки, легкой промышленности.

В рамках расширения сотрудничества с крупным бизнесом в Новолакском районе готовится запуск крупного агропромышленного парка, включающего агрологистический центр, мощности по переработке сельскохозпродукции, организацию оптовой торговли на территории более 130 га общей стоимостью более 3,5 млрд. рублей. Реализация проекта ООО ГК «Европея» обеспечит создание около 7500 рабочих мест, в основном для жителей близлежащей местности.

Готовится запуск инвестиционного проекта ООО «Русские ярмарки», предусматривающего организацию круглогодичного ярмарочного комплекса вблизи Хасавюрта на территории 2 га, общей стоимостью более 275 млн рублей. Объединение двух крупных проектов, тесно взаимосвязанных по своей структуре, в рамках имеющихся компетенций сетевой структуры ООО «Русские ярмарки» и огромного опыта ООО ГК «Европея» позволит в кратчайшие сроки нарастить объемы сельскохозяйственного производства и торговли, создать постоянные рабочие места, увеличить налогооблагаемую базу, что, в первую очередь, положительно скажется на доходах местных предпринимателей и жителей, а также увеличит поступления в муниципальный и региональный бюджеты.

Уже сегодня достигнуты рамочные договоренности по реализации инвестиционного проекта «Реконструкция 3-й технологической нитки по производству кормовых фосфатов» (инициатор - ОАО «Дагфос») с представителями международного бизнес-сообщества. В рамках визита Посла Индонезии в России и Белоруссии Вахида Суприяди определены направления взаимодействия, а уже c представителем сингапурской компании Indorama corporation Раулем Синх проведены переговоры по данному проекту.

Особое внимание уделяется инвестпроектам в сфере энергетики. Планируется к реализации масштабный проект ООО «ЭкоЭнержи» в Самурском энергетическом кластере. Комплексный проект предполагает создание 525 МВт возобновляемой генерации на основе использования малых ГЭС, солнечной и ветровой энергии. Реализация проекта структурирована в 4 этапа на период до 2030 года. Финансовое структурирование 1-го этапа включает в себя 4,6 млрд. рублей средств инвесторов (30,75 %); 9,5 млрд. рублей кредитных привлеченных средств. Бюджетная эффективность за 10 лет эксплуатации: 10,2 млрд. рублей Количество планируемых к вводу высококвалифицированных рабочих мест - более 150.

Реализация инвестиционных проектов обеспечивает не только рост экономики республики, создание новых рабочих мест, но и развитие территорий: строительство современных дорог, логистики, инфраструктуры, что гарантирует повышение качества и уровня жизни местного населения.

В то же время нельзя не отметить, что одной из главных проблем остается выделение земельных участков. Без наведения порядка в этой сфере привлечение инвестиций и развитие муниципалитетов превращается в практически невыполнимую задачу.

Очевидно, что в республике дан старт множеству крупных проектов, сформированы инвестиционные площадки, реальными бизнесменами и крупными компаниями инициированы инвестпроекты, которые в среднесрочном периоде позволят реализовать потенциал республики в различных направлениях хозяйственной деятельности, сформировать рабочие места и вернуть экономическую и финансовую репутацию Дагестана на должный уровень.

АиФ