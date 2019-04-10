В рамках выставки “Энергетика и электротехника” и РМЭФ 2019
портал RusCable.Ru организует деловую сессию о кабельном бизнесе
11 апреля 2019, 09:01
Рубрика: Новости портала
Метки: ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, RusCable.Ru, РУСКАБЕЛЬ, РМЭФ 2019
Отрасль: Электроэнергетика Электротехника
27 июня в рамках выставки “Энергетика и электротехника” в Санкт-Петербурге центральные информационный портал кабельной промышленности RusCable.Ru (входит в медиахолдинг “РусКабель”) организует очередное мероприятие по актуальным для кабельного рынка тематикам. Деловая сессия “Кабельный бизнес: потребности и возможности” станет еще одной площадкой для точечного обсуждения вопросов и задач, возникающих в коммуникации “производитель-поставщик”.
Кабельный бизнес в России, как и любой другой, имеет свои особенности и нюансы ведения. Большие отсрочки платежей по размещенным заказам, загруженность производства у крупных производителей, сильное влияние цен на металлы, которые составляют до 90 процентов от стоимости готового продукта, снижение промышленного производства, нестабильность экономики в целом – все эти факторы являются тормозящими рост компаний.
Однако, число организаций, которые занимаются производством и, самое главное - реализацией КПП растет год от года. Объем российского рынка кабельно-проводниковой продукции по данным за 2018 год составляет более 300 млрд. рублей, а число компаний (по разным данным) перевалило за несколько десятков тысяч по всей стране.
Для выхода на новые рынки и закрепление на существующих, в том числе, ухода от контрафакта, брака и фальсификата, большую роль играет не только безусловное повышение качества продукта и оптимизация затрат, но и усиление работы в направлении развития сервисной составляющей, логистики, внутреннего и внешнего маркетинга.
Деловая сессия “Кабельный бизнес: потребности и возможности” должна представить практические кейсы от производителей и трейдеров на тему – как дать потребителю лучшее, как сделать так, чтобы к дилеру, который приобретает у заводов, снова и снова приходили клиенты.
Мероприятие проводится для потребителей кабеля, провода, комплектующих (строительство, энергетика, транспорт), для трейдеров, торгующих компаний разного уровня и формата. Организаторы и спикеры приглашают к диалогу собственников и управленцев, сотрудников отделов маркетинга и развития, сбыта и снабжения.
Спикеры поделятся опытом на темы управления и развития бизнеса, расскажут о существующих программах дилерства, системах лояльности, но топовых продуктах и о новинках 2019 года, какие способы коммуникации с потребителем выбирают лидеры кабельного рынка.
Отдельный блок будет посвящен практическому маркетингу на рынке КПП. SEO, социальные сети, контекстная реклама, e-commerce, сила бренда – об этом расскажут спикеры-эксперты в области рекламы и маркетинга, в том числе и сотрудники медиаходинга “РусКабель”.
Вопросы сессии
Спикеры (на 9 апреля 2019 г.)
производители кабеля и материалов:
ГК “Москабельмет”
КЗ ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
ООО “Угличкабель”
ООО “КабельСтар”
Полимерпласт
маркетинг и продажи
Global Media Group
ЭНЕРГОСМИ
RusCable.Ru
RusCable Insider Digest
Приглашаем гостей и спикеров к диалогу. Форма регистрации размещена на официальной странице мероприятия https://events.ruscable.ru/#1968 . По итогам мероприятия будет подготовлен расширенный фото и видеорепортаж, который опубликуют отраслевые СМИ, выставка “Энергетика и электротехника”, РМЭФ и партнеры проекта.
Портал RusCable.Ru (входит в медиахолдинг «РусКабель») является первым и ведущим отраслевым независимым интернет-СМИ в области электротехники и электроэнергетики. Создан 12 октября 1999 года. Оперативная публикация и массовое распространение актуальной, в том числе уникальной и эксклюзивной информации по теме электротехники, электроэнергетики, связи; оказание консалтинговых услуг; помощь в проведении рекламных медиа-кампаний; организация и поддержка отраслевых конгрессно-выставочных мероприятий; разработка сервисов, мобильных приложений, технического инструментария для специалистов отрасли – основные направления деятельности портала. Ежедневная аудитория составляет более 20 тысяч уникальных посетителей, а общее количество просматриваемых страниц – свыше 1,5 млн в месяц.
В 2018 году портал RusCable.Ru открыл несколько проектов, направленных на поддержку честного бизнеса в России – собственный индекс доверия к организациям рынка (RTL), сервис по проверке контрагентов “ЧЕСНОК”, раздел “Судебные тяжбы”. Готовится к запуску рубрика “Криминальная хроника”, которая должна регулярно публиковать данные о реальных случаях мошенничества на кабельном рынке.