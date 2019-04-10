В рамках выставки “Энергетика и электротехника” и РМЭФ 2019 портал RusCable.Ru организует деловую сессию о кабельном бизнесе

27 июня в рамках выставки “Энергетика и электротехника” в Санкт-Петербурге центральные информационный портал кабельной промышленности RusCable.Ru (входит в медиахолдинг “РусКабель”) организует очередное мероприятие по актуальным для кабельного рынка тематикам. Деловая сессия “Кабельный бизнес: потребности и возможности” станет еще одной площадкой для точечного обсуждения вопросов и задач, возникающих в коммуникации “производитель-поставщик”.

Кабельный бизнес в России, как и любой другой, имеет свои особенности и нюансы ведения. Большие отсрочки платежей по размещенным заказам, загруженность производства у крупных производителей, сильное влияние цен на металлы, которые составляют до 90 процентов от стоимости готового продукта, снижение промышленного производства, нестабильность экономики в целом – все эти факторы являются тормозящими рост компаний.



Однако, число организаций, которые занимаются производством и, самое главное - реализацией КПП растет год от года. Объем российского рынка кабельно-проводниковой продукции по данным за 2018 год составляет более 300 млрд. рублей, а число компаний (по разным данным) перевалило за несколько десятков тысяч по всей стране.



Для выхода на новые рынки и закрепление на существующих, в том числе, ухода от контрафакта, брака и фальсификата, большую роль играет не только безусловное повышение качества продукта и оптимизация затрат, но и усиление работы в направлении развития сервисной составляющей, логистики, внутреннего и внешнего маркетинга.

Деловая сессия “Кабельный бизнес: потребности и возможности” должна представить практические кейсы от производителей и трейдеров на тему – как дать потребителю лучшее, как сделать так, чтобы к дилеру, который приобретает у заводов, снова и снова приходили клиенты.



Мероприятие проводится для потребителей кабеля, провода, комплектующих (строительство, энергетика, транспорт), для трейдеров, торгующих компаний разного уровня и формата. Организаторы и спикеры приглашают к диалогу собственников и управленцев, сотрудников отделов маркетинга и развития, сбыта и снабжения.



Спикеры поделятся опытом на темы управления и развития бизнеса, расскажут о существующих программах дилерства, системах лояльности, но топовых продуктах и о новинках 2019 года, какие способы коммуникации с потребителем выбирают лидеры кабельного рынка.



Отдельный блок будет посвящен практическому маркетингу на рынке КПП. SEO, социальные сети, контекстная реклама, e-commerce, сила бренда – об этом расскажут спикеры-эксперты в области рекламы и маркетинга, в том числе и сотрудники медиаходинга “РусКабель”.

Вопросы сессии

Производство и диверсификация бизнеса. Секреты быстрого развития

Новые формы маркетинга. Влияние бренда на продажи. Виды коротких коммуникаций, эффективные решения и советы

Секреты выживания и развития производства в мегаполисе. Реновационное развитие продуктов

Тень бренда. Проектные продажи и дилерская сеть

Новые формы взаимодействия с потребителем. Синергия трейдинга и производственных площадок

Ловушки для SEOшников, контекст-реклама в кабельном мире. Риски для игроков и их нивелирование. Заказы через сеть

Полимеры и кабель. Конечный продукт и риски производителей материалов совместная ответственность, пути решения

Спикеры (на 9 апреля 2019 г.)



производители кабеля и материалов:



ГК “Москабельмет”

КЗ ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ

ООО “Угличкабель”

ООО “КабельСтар”

Полимерпласт



маркетинг и продажи

Global Media Group

ЭНЕРГОСМИ

RusCable.Ru

RusCable Insider Digest





Приглашаем гостей и спикеров к диалогу. Форма регистрации размещена на официальной странице мероприятия https://events.ruscable.ru/#1968 . По итогам мероприятия будет подготовлен расширенный фото и видеорепортаж, который опубликуют отраслевые СМИ, выставка “Энергетика и электротехника”, РМЭФ и партнеры проекта.





Портал RusCable.Ru (входит в медиахолдинг «РусКабель») является первым и ведущим отраслевым независимым интернет-СМИ в области электротехники и электроэнергетики. Создан 12 октября 1999 года. Оперативная публикация и массовое распространение актуальной, в том числе уникальной и эксклюзивной информации по теме электротехники, электроэнергетики, связи; оказание консалтинговых услуг; помощь в проведении рекламных медиа-кампаний; организация и поддержка отраслевых конгрессно-выставочных мероприятий; разработка сервисов, мобильных приложений, технического инструментария для специалистов отрасли – основные направления деятельности портала. Ежедневная аудитория составляет более 20 тысяч уникальных посетителей, а общее количество просматриваемых страниц – свыше 1,5 млн в месяц.



В 2018 году портал RusCable.Ru открыл несколько проектов, направленных на поддержку честного бизнеса в России – собственный индекс доверия к организациям рынка (RTL), сервис по проверке контрагентов “ЧЕСНОК”, раздел “Судебные тяжбы”. Готовится к запуску рубрика “Криминальная хроника”, которая должна регулярно публиковать данные о реальных случаях мошенничества на кабельном рынке.