Компания Honeywell летом откроет инжиниринговый центр в Липецкой области

Инжиниринговый центр американской компании Honeywell планируется открыть в Липецкой области летом. Об этом сообщил в пятницу журналистам временно исполняющий обязанности главы администрации региона Игорь Артамонов.

"Honeywell у нас откроет инжиниринговый центр, и мы надеемся, что остальные компании будут следовать их примеру. Я думаю, что у них организационные мероприятия [сейчас пройдут], я думаю, летом [откроют]", - сказал он на брифинге Американской торговой палаты в России.

Артамонов отметил, что регион рассчитывает на расширение объемов производства у американских компаний в Липецкой области. По словам врио губернатора, в регионе работают девять компаний из США.

Американская компания Honeywell, производящая газоанализаторы, системы пожаротушения и другое оборудование, в конце января 2019 года открыла завод в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Липецк" в Грязинском районе. Инвестиции в проект составили более 700 млн рублей.

ОЭЗ "Липецк" площадью около 2,3 тыс. га создана в 2005 году, в числе ее резидентов компании из 16 стран. В ОЭЗ производится медицинское и энергетическое оборудование, элементы и системы альтернативной энергетики, машины и автокомпоненты. Резиденты построили 24 завода, вложили порядка 60 млрд рублей (заявленный объем инвестиций - 195 млрд рублей), создав 4,1 тыс. рабочих мест.

ТАСС