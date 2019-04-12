Полномочный представитель Президента РФ в СКФО Александр Матовников и глава МРСК Северного Кавказа Виталий Иванов обсудили развитие электросетевого комплекса региона

Полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников провел рабочую встречу с Виталием Ивановым, назначенным генеральным директором ПАО «МРСК Северного Кавказа» (входит в Группу компаний «Россети»).

Была обсуждена стратегия компании по кардинальному улучшению ситуации в электросетевом комплексе округа и решению накопившихся за много лет проблем. В том числе – установление экономически обоснованных нормативов потребления электроэнергии, снижение задолженности предприятий ЖКХ за потребленные энергоресурсы и существенное повышение надежности электроснабжения населения и хозяйственного комплекса края и республик СКФО.

- Хищения электроэнергии, неплатежи, несправедливо рассчитанные нормативы потребления и другие проблемы сегодня сдерживают развитие электрических сетей, а значит и экономики Северного Кавказа в целом. Наша общая задача – переломить эту ситуацию. Уверен, что понимание специфики округа, успешный опыт решения сложнейших задач в Сибири позволят вам вывести электросетевой комплекс Северного Кавказа на качественно новый уровень, - подчеркнул Александр Матовников.

Также в ходе встречи участники обсудили важнейший вопрос снижения потерь электроэнергии, которые в регионах Северного Кавказа достигают колоссальных показателей.

Как прозвучало, решению обозначенных проблем должно способствовать заключение соглашений о сотрудничестве с регионами, содержащих конкретные обязательства властей и энергетиков по повышению надежности электросетевого комплекса.