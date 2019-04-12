Во Франции запущен проект по переводу угольной ТЭС мощностью 1,2 ГВт на использование биомассы в качестве топлива

Французский энергетический холдинг EDF планирует перевести к весне 2022 г. свою расположенную в Западной Франции угольную ТЭС Cordemais установленной мощностью 1,2 ГВт на использование биомассы в качестве топлива.

На ТЭС Cordemais установлены два угольных энергоблока располагаемой мощностью 580 МВт, которые были введены в эксплуатацию в 1983 г. и 1984 г. В 2017 г. электростанция прошла капитальный ремонт, после чего была признана соответствующей новым стандартам по безопасности и объему вредных выбросов с продлением срока эксплуатации до 2035 г.

Реализуемый EDF проект по переводу станции на другой вид топлива, получивший название «Ecocombust», позволит заместить ежегодно сжигаемые ТЭС ≈1,3 – 2 млн тонн угля, импортируемого из Польши, Австралии и Соединенных Штатов, на ≈700 тыс. тонн биомассы. При этом располагаемая мощность обоих энергоблоков снизится до 530 МВт, а продолжительность нагрузки с 4 000 часов до 800 часов в год, поскольку электростанция будет ориентирована на покрытие зимнего пикового спроса на электроэнергию. Стоимость проекта, который находится на продвинутой стадии тестирования, не раскрывается.

Во Франции планируется поэтапно вывести из эксплуатации объекты угольной генерации к 2022 г., с тем чтобы к 2050 г. обеспечить производство электроэнергии без выбросов СО 2 .

Информационно-аналитический ресурс Enerdata