"Хэнгтонг Рус" приглашает всех желающих посетить международную выставку "НЕФТЕГАЗ 2019"

Совершенствуйтесь вместе
12 апреля 2019, 15:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: НЕФТЕГАЗ-2019, HENGTONG, ХЭНГТОНГ
Отрасль: Кабельная промышленность Нефтегазовая промышленность
ООО «Хэнгтонг Рус» от имени компании HENGTONG OPTIC-ELECTRIC приглашает всех желающих посетить стенд №21D13 на 19-й международной выставке «НЕФТЕГАЗ 2019».
Выставка будет проводиться с 15-18 апреля 2019г. в Центральном Выставочном комплексе «Экспоцентр» на Красной Пресне, г. Москва.
ООО “Хэнгтонг Рус» представит на выставке продукцию:
Все дни выставки, с 15 по 18 апреля, с 10 утра до 17:00 на стенде будут присутствовать представители и руководство компании, с которыми Вы можете обсудить все интересующие вопросы.
Надеемся увидеть Вас в числе гостей на выставке!