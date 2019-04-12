"Хэнгтонг Рус" приглашает всех желающих посетить международную выставку "НЕФТЕГАЗ 2019"

ООО «Хэнгтонг Рус» от имени компании HENGTONG OPTIC-ELECTRIC приглашает всех желающих посетить стенд №21D13 на 19-й международной выставке «НЕФТЕГАЗ 2019».

Выставка будет проводиться с 15-18 апреля 2019г. в Центральном Выставочном комплексе «Экспоцентр» на Красной Пресне, г. Москва.

ООО “Хэнгтонг Рус» представит на выставке продукцию:

Подводный силовой кабель

Оптический подводный кабель

Кабель судовой

Специальный кабель (контрольный, управления, лифтовой и т.д.)

Все дни выставки, с 15 по 18 апреля, с 10 утра до 17:00 на стенде будут присутствовать представители и руководство компании, с которыми Вы можете обсудить все интересующие вопросы.

Надеемся увидеть Вас в числе гостей на выставке!