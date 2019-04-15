Атоммаш изготовил первый полукорпус реактора для АЭС Аккую

В Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) завершена сварка кольцевых швов на верхнем полукорпусе реактора для турецкой АЭС Аккую.

Это один из ключевых этапов изготовления корпуса реактора. Верхний полукорпус собрали из двух обечаек и фланца. Общая масса конструкции составляет около 180 т. На сварочном стенде специалисты выполняли автоматическую сварку двух кольцевых швов в течение 22 дней при непрерывном подогреве зоны сварного шва. По завершению сварочной операции, зоны сварных швов полукорпуса были нагреты до 300 градусов. Затем полукорпус переместили в термическую печь на термообработку для получения требуемых механических свойств металла. Процесс нагрева и выдержки проходит при максимальной температуре в 620 градусов на протяжении трех суток.

После термообработки будет проведен ряд необходимых контролей сварных соединений. В дальнейшем полукорпус будет подготовлен для нанесения внутренней коррозионностойкой наплавки в зонах сварных швов.

«Мы плотно сотрудничаем с представителями заказчика и контролирующими организациями, регулярно проводим совместные аудиты по вопросам изготовления оборудования. В настоящий момент все работы для Турецкой АЭС идут в соответствии с производственными графиками», — сказал директор Волгодонского филиала АО «АЭМ-технологии» Ровшан Аббасов.

Реактор представляет собой вертикальный цилиндрический корпус с эллиптическим днищем, внутри которого размещается активная зона и внутрикорпусные устройства. Сверху реактор герметично закрыт крышкой с установленными на ней приводами механизмов и органов регулирования и защиты реакторов и патрубками для вывода кабелей датчиков внутриреакторного контроля. Крепление крышки к корпусу осуществляется шпильками. В верхней части корпуса имеются патрубки для подвода и отвода теплоносителя, а также патрубки для аварийного подвода теплоносителя при разгерметизации контура.

АЭС «Аккую» в Турции сооружается по модернизированному проекту с энергоблоками нового поколения III+, соответствующими самым высоким стандартам безопасности. АО «Атомэнергомаш» является комплектным изготовителем и поставщиком оборудования реакторной установки и машинного зала для всех четырех блоков станции. Предприятиями дивизиона будут изготовлены реакторы, парогенераторы, насосное, теплообменное и другое оборудование, которое обеспечит надежную и безопасную работу АЭС в течение всего срока эксплуатации.

Для справки:

Акционерное общество «АЭМ-технологии», основанное в 2007 году в структуре АО «Атомэнергомаш» — машиностроительного дивизиона государственной корпорации «Росатом», в настоящее время является одной из ведущих российских компаний в области энергетического машиностроения, производителем основного комплекта оборудования реакторного зала АЭС.

АО «Атомэнергомаш» – энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом», одна из ведущих энергомашиностроительных компаний России. Компания является поставщиком эффективных комплексных решений для атомной, тепловой, гидроэнергетики, газовой и нефтехимической промышленности, судостроения и других отраслей промышленности. Холдинг объединяет ведущие производственные, научно-исследовательские, инжиниринговые предприятия в России и за рубежом. Официальный сайт www.aem-group.ru

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