Стратегию развития стройотрасли планируется разработать к октябрю 2019 года

Формирование стратегии развития строительной отрасли до 2030 года планируется завершить в октябре текущего года. Об этом 15 апреля на Всероссийской конференции по развитию строительной отрасли в Торгово-промышленной палате сообщил замглавы Минстроя Дмитрий Волков.

«Стратегия должна носить прорывной характер и, по сути, должна стать инновационной стратегией развития», - подчеркнул замминистра.

Документ охватит сферы жилищного, промышленного и инфраструктурного строительства, рынок строительных материалов и строительной техники, предусмотреть внедрение инноваций.

В документе будут определены приоритеты, цели и задачи по направлениям развития отрасли, а также учтены долгосрочные макроэкономические прогнозы развития страны и стратегические документы по развитию других отраслей, взаимосвязанных со строительной.

Каждый раздел стратегии разрабатывается проектными командами, в которые включены представители профессионального и научного сообществ, институтов развития, а также подведомственных министерству организаций.

В проектные команды уже вошли АО «ДОМ.РФ», Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы», Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет», АО «Научно-исследовательский центр «Строительство», НОПРИЗ, НОСТРОЙ, СРО АСК «МСК» и СРО АПК «МАП».

Координировать разработку всех разделов стратегии и формировать сводный документ будет Аналитический центр при Правительстве РФ.

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