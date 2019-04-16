Энергосистема Великобритании станет безуглеродной к 2025 г.

Независимый системный оператор Великобритании (National Grid Electricity System Operator, ESO) считает, что к 2025 г. национальная энергосистема станет безуглеродной.

В настоящее время для обеспечения балансовой надежности энергосистемы ESO использует различные объекты генерации, но при этом наиболее значимая роль отводится генерирующим объектам на базе ВИЭ. В прошлом году в сфере использования ВИЭ было установлено несколько рекордов. Так, суммарная мощность ветровой генерации превысила 15 ГВт, а также зафиксирован 72-часовой период выработки электроэнергии без использования угольного топлива. ESO надеется, что переход к безуглеродной энергетике послужит стимулом для пересмотра подходов к интеграции в энергосистему новых продуктов и услуг через новые рыночные модели.

По мнению Финтана Слайя (Fintan Slye) – директора ESO, построение безуглеродной энергосистемы к 2025 г. означает фундаментальное изменение принципов, на которых базировалась работа энергосистемы Великобритании ранее, включая интеграцию в энергосистему новейших технологий – от крупномасштабных офшорных ветропарков до домашних солнечных панелей, увеличение роли механизмов управления потреблением, использование новых интеллектуальных цифровых систем управления и контроля функционирования энергосистемы в режиме реального времени.

На сегодняшний день для обеспечения надежной и безопасной работы энергосистемы системный оператор вынужден планировать использование определенного объема традиционной генерации (например, газовой и угольной) в целях оказания системных услуг (например, обеспечение необходимой маневренности и статизма, и т.д.), так как при использовании исключительно ресурсов ВИЭ-генерации системный оператор не может в полной мере обеспечить необходимый объем системных услуг.

Чтобы обеспечить надежную и устойчивую работу энергосистемы при нулевом уровне вредных выбросов, т.е. используя только ресурсы ВИЭ-генерации, необходимо также коренным образом изменить процессы планирования, анализа и управления режимами работы энергосистемы за счет внедрения инновационных технологий.

Официальный сайт ESO, информационно-аналитический ресурс PEi