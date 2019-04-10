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Производство

Контроль качества – залог безопасности

Фонд капитального ремонта Пермского края при содействии «Камский кабель» берет на особый контроль качество кабельной продукции, используемой при капитальном ремонте многоквартирных домов.

В рамках масштабной работы по борьбе с небезопасной кабельной продукцией «Камский кабель» подписал соглашение о сотрудничестве с Фондом капитального ремонта Пермского края.

Сотрудничество заключается в усилении контроля за качеством материалов и оборудования в области капитального ремонта, недопущении использования небезопасной кабельно-проводниковой продукции при осуществлении ремонта в домах, развитии института общественного контроля в области производства и оборота кабельной продукции на территории Пермского края.

В ближайшее время будет сформирована дорожная карта проверок объектов в крае. Их суть заключается в аудите сопроводительной документации на кабельную продукцию, а также отборе образцов кабелей для проведения лабораторных испытаний.

Данные меры безусловно приведут к снижению оборота небезопасной продукции и ее использованию в жилых домах, а также усилению ответственности подрядных организаций.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Камский кабель"

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