Контроль качества – залог безопасности

В рамках выставки “Энергетика и электротехника” и РМЭФ 2019
портал RusCable.Ru организует деловую сессию о кабельном бизнесе
16 апреля 2019, 09:30
Рубрика: Производство
Метки: КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, КАМКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность
Фонд капитального ремонта Пермского края при содействии «Камский кабель» берет на особый контроль качество кабельной продукции, используемой при капитальном ремонте многоквартирных домов.
В рамках масштабной работы по борьбе с небезопасной кабельной продукцией «Камский кабель» подписал соглашение о сотрудничестве с Фондом капитального ремонта Пермского края.
Сотрудничество заключается в усилении контроля за качеством материалов и оборудования в области капитального ремонта, недопущении использования небезопасной кабельно-проводниковой продукции при осуществлении ремонта в домах, развитии института общественного контроля в области производства и оборота кабельной продукции на территории Пермского края.
В ближайшее время будет сформирована дорожная карта проверок объектов в крае. Их суть заключается в аудите сопроводительной документации на кабельную продукцию, а также отборе образцов кабелей для проведения лабораторных испытаний.
Данные меры безусловно приведут к снижению оборота небезопасной продукции и ее использованию в жилых домах, а также усилению ответственности подрядных организаций.