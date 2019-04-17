Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин принял участие в работе Национального нефтегазового форума.

Выступая в качестве модератора на пленарной сессии «Анализ современных энергетических рынков: ключевые тенденции и новые технологические тренды» Павел Сорокин отметил, что в условиях измельчения новых месторождений крайне важно обеспечить бизнесу гибкость в принятии инвестрешений.

«При планировании развития отрасли мы исходим из того, что нужно максимально использовать наши конкурентные преимущества: у нас достаточно дешевые в разработке запасы, хорошее положение на "кривой" предложения. В рамках «дорожной карты» по стимулированию добычи работаем над комплексом мер по введению запасов в разработку», - сообщил замглавы Минэнерго России.

Важной тенденцией отрасли, по мнению Павла Сорокина, со временем станет наращивание конкуренции за дешевые и доступные запасы сырья. Кроме того, со временем роль нефтяной отрасли как источника средств для бюджета будет снижаться, добавил он.

«К наступлению этого момента нам нужно понимать, чем станет отрасль и продолжит ли она загружать российскую промышленность, сохранит ли рабочие места. При текущих затратах мы можем рассчитывать на то, что сохраним свои позиции на мировом рынке и даже в следующее десятилетие наша отрасль будет продолжать оставаться одним из драйверов развития экономики», - отметил заместитель Министра.

Тем не менее, в настоящее врем перед отраслью стоит серьёзный вызов и в части высокой вероятности перехода от роста к снижению добычи, заметил Павел Сорокин в рамках своего выступления на сессии «Фискальная политика и экономические приоритеты: новые стимулы для перезагрузки».

«Через пять лет вопрос о снижении добычи встанет остро, и все дискуссии на рынке фактически сводятся к сохранению нефтяной индустрии как важного элемента экономики. Президентом России поставлена четкая задача по наращиванию инвестиций в основной капитал. Нефтяная отрасль как раз и есть одна из немногих сфер в экономике, обладающих достаточно большим денежным потоком и набором проектов. От того, какие условия мы создадим для бизнеса, будет зависеть, выполним ли мы эту общую цель или нет», - отметил он.

В качестве уже запущенного и важного для экономики проекта замглавы Минэнерго России привёл в пример начало прозводства сжиженного природного газа (СПГ) на Ямальском полуострове.

«Государством были созданы фискальные стимулы, государство вложилось в расширение инфраструктуры, и реализация проекта отозвалась в экономике в виде монетизации запасов Арктики и создании предпосылок для развития Северного морского пути. При этом при разработке новых мер или применении уже запущенных мы не должны создавать риски для текущих бюджетных доходов», - заметил Павел Сорокин.

Стимулы и льготы разрабатываются, в том числе, с учетом появления новых вызовов с внешних рынков, в частности, усиливающегося санкционного давления. С целью консолидации отраслевого потенциала и опыта при разработке новых технологий добычи Минэнерго России пригласило нефтяные компании к обсуждению на базе единой платформы Центра компетенции в импортозамещении, рассказал Павел Сорокин в рамках сессии «Вызовы будущего: реальные действия на пути трансформации».