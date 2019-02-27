Представители "Мособлэнерго" приняли участие в международном симпозиуме

Представители АО «Мособлэнерго» в составе делегации Министерства энергетики Московской области приняли участие в XIX Международном симпозиуме «Энергоресурсоэффективность и энергосбережение» и XX Международной специализированной выставке «Энергетика. Ресурсосбережние» в г. Казани.

Специалисты «Мособлэнерго» посетили пленарные заседания и круглые столы, посвященные вопросам эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, организации учета электрической энергии и развитию автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ), опыту реализации энергосервисных контрактов, повышению энергоэффективности передачи и распределения электроэнергии. Представители компании приняли участие в обсуждении и ознакомились с итогами реализации государственной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Республики Татарстан.

«Для нас это уникальная возможность ознакомиться с передовым опытом наших коллег из Казани, которые сделали значительный шаг вперед в развитии интеллектуального учета электроэнергии, в решении проблем повышения энергоэффективности и энергосбережения при передаче и распределении электроэнергии, при этом значительно улучшили показатели надежности электроснабжения потребителей. Наиболее интересными и содержательными были доклады татарстанских коллег о развитии методов проведения работ под напряжением и новых тенденциях в процессе взаимодействия сетевой организации с потребителями в части контроля электропотребления - рассказал главный специалист службы эксплуатации и развития систем учета электроэнергии АО «Мособлэнерго» Владимир Николаев, - Мы с коллегой Еленой Пашковой с большим профессиональным интересом посетили не только мероприятия деловой программы Международного симпозиума, но и пообщались с коллегами из зарубежья и различных регионов России, представивших свои разработки и современную электротехническую продукцию, а также информационно-измерительные комплексы учета электрической энергии на одной из крупнейших профильных выставок».

XIX Международный симпозиум «Энергоресурсоэффективность и энергосбережение» и XX Международная специализированная выставка «Энергетика. Ресурсосбережние» проходили в Казани с 10 по 12 апреля 2019 года. Представители АО «Мособлэнерго» ежегодно принимают участие в этом мероприятии.



Пресс-служба АО «Мособлэнерго»