Сертификация кабелей управления

На основании требований НП-071-2018,Приказ Ростехнадзора №277 от 21.07.2017 проведена обязательная сертификация в системе оценки соответствия в области использования атомной энергии кабелей управления, парной скрутки, не распространяющих горение, с низким дымо- и газовыделением, в том числе огнестойких, с изоляцией из полимерной композиции не содержащей галогенов, экранированных, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, марок: КУПсЭВнг(А)-LS, КУПсЭВнг(А)-FRLS, изготавливаемых ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» по ТУ 16К.71-422-2011 и получен сертификат соответствия № ОИАЭ.RU.067(ОС).00243 со сроком действия с 16.11.2018 по 15.11.2021, подтверждающий, что кабели соответствуют требованиям безопасности.

А так же, на основании Закона РФ «О сертификации продукции и услуг», проведена добровольная сертификация кабельной продукции и получен сертификат соответствия ГОСТ Р: № РОСС RU.АЯ46.Н70641 сроком действия с 28.03.2019 по 27.03.2022, на кабель управления, специальный, гибкий, с экранированными медными лужеными жилами, марки КУСГЭнг(В)-HF-LOCA, изготовленный по ТУ 16.К71-323-2002.