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Мероприятия

Техническую экспертизу конкурса лучших проектов благоустройства прошли 293 заявки

На этапе технической экспертизы были отклонены 37 заявок, остальные проекты переданы на рассмотрение Межведомственной рабочей группы Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

До 25 апреля Межведомственной рабочей группой будет подготовлен и представлен итоговый отчет в Федеральную комиссию конкурса, которая и определит список из 80 победителей.

«По всем отклоненным заявками была проведена повторная экспертиза и принято единогласное решение о том, что в следующий этап они не проходят. Результаты технического отчета находятся в открытом доступе. При этом, участники экспертной рабочей группы отметили, что в целом уровень подготовки заявок в этом году значительно выше, это подтверждает значимость и востребованность этого конкурса среди малых муниципальных образований и исторических поселений», - подчеркнул заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров.

Напомним, Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях впервые был проведен в 2018 году и будет проводиться ежегодно в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» с призовым фондом 5 млрд рублей в год.  

С отчетом по итогам технической экспертизы можно ознакомиться на официальном сайте конкурса https://konkurs.gorodsreda.ru/

Компания: Минстрой РФ

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