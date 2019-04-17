Три крупных производства появятся в Башкирии

На «Инвестчасе» 16 апреля в Уфе были рассмотрены инвестпроекты, запланированные к реализации в Благовещенске, Стерлитамаке и Стерлитамакском районе. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Так, в Благовещенске планируется открыть инновационное производство по выпуску геотекстиля. Было отмечено, что сейчас Россия покупает эту продукцию за границей. Инвестиции в новое производство составят около 750 млн рублей, появятся 150 новых рабочих мест.

В селе Большой Куганак Стерлитамакского района появится завод по выпуску многослойной асептической упаковки. В мае-июне 2019 года там уже начнётся монтаж оборудования. Общий объём инвестиций составит 1,8 млрд рублей, будет создано 110 рабочих мест. Ожидается, что продукция данного производства займёт до 12% российского рынка пищевой упаковки.

Данный проект было решено включить в перечень приоритетных.

Так же положительную оценку получил проект по производству малотоннажных специальных пластификаторов в Стерлитамаке. Кроме производства полимеров , на предприятии планируются развивать прикладную научную деятельность. Здесь будет создано 40 новых рабочих мест, а объём инвестиций составит 470 млн рублей.

АиФ