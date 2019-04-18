В Германии планируется построить два энергообъекта по технологии электроэнергия-в-газ мощностью 100 МВт каждый

На рассмотрение регулятору в энергетике Германии – Федеральному сетевому агентству (Federal Network Agency, BNetzA) – направлены два проекта строительства энергообъектов, сооружаемых по технологии электроэнергия-в-газ (power–to–gas, PtG) проектной мощностью 100 МВт каждый.

Разработчиками первого проекта сооружения электролизной водородной установки (электролизера), получившего название Element Eins, являются немецкоголландский системный оператор TenneT и немецкие газотранспортные компании Gasunie Deutschland (дочерняя компания государственной нидерландской компании Gasunie) и Thyssengas. Планируется, что для питания электролизера, который будет сооружен в районе Диле (Diele) или Коннефорд (Conneforde) в муниципалитете Вифельстед (Wiefelstede) федеральной земли Нижняя Саксония, будет использоваться электроэнергия, вырабатываемая ветропарками, расположенными в Северном море. Начиная с 2022 г. вырабатываемый электролизером водород будет транспортироваться в Рурский регион (Ruhr) федеральной земли Северная РейнВестфалия по существующим газопроводам или продаваться промышленным потребителям через водородные заправочные станции в целях обеспечения мобильности поставок и хранения.

Разработчиками второго проекта по сооружению пилотной электролизной установки, получившей название Hybridge, являются один из четырех системных операторов Германии Amprion и немецкая газотранспортная компания Open Grid Europe (OGE). В соответствии с проектом планируется в регионе Линген (Lingen) в земле Нижняя Саксония построить электролизер и переоборудовать часть принадлежащей OGE газопроводной сети для транспортировки чистого водорода, вырабатываемого электролизной установкой Hybridge. Полученный водород также может использоваться в автомобильном секторе или в теплоснабжении.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata