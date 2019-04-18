Андрей Черезов провел ряд выездных совещаний в Республике Крым

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов провел выездное совещание по вопросу баланса газа на территории Крымского полуострова, а также о ходе работ по проведению РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина горно-технологического аудита Глебовского ПХГ. В мероприятии приняли участие представители исполнительных органов Республики Крым, ПАО «Газпром», АО «Техническая инспекция ЕЭС», ГУП РК «Черноморнефтегаз», РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

Участники совещания обсудили исполнение поручений протоколов совещаний Минэнерго России, процесс горно-технологического аудита Глебовского ПХГ, а также ход согласования инвестиционной программы ГУП РК «Черноморнефтегаз» на 2019 год.

В ходе вступительного слова Андрей Черезов рассказал, что план капитальных вложений ГУП РК «Черноморнефтегаз» направлен на реализацию мероприятий по всем направлениям деятельности.

«Структура инвестиционной программы ГУП РК «Черноморнефтегаз» включает несколько основных пунктов, среди которых увеличение собственной добычи, развитие газотранспортной системы Крымского полуострова и объектов комплексной подготовки газа, расширение использования газомоторного топлива», - отметил заместитель Министра.

Кроме того, в рамках рабочей поездки в Крым Андрей Черезов посетил ГУП РК «Крымэнерго» и провел совещание по вопросам безопасности электроснабжения.