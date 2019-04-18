EnBW устанавливает первую ветровую турбину в рамках проекта сооружения ВЭС Hohe See в Северном море

Германская энергетическая компания Energie Baden-Württemberg (EnBW) объявила об установке первой ветровой турбины в рамках проекта строительства офшорной ВЭС Hohe See мощностью 497 МВт. ВЭС Hohe See строится в непосредственной близости от другого реализуемого EnBW проекта – сооружения ВЭС Albatros мощностью 112 МВт.

По информации технического директора EnBW Ханса-Йозефа Циммера (HansJosef Zimmer) строительство ВЭС Hohe See и ВЭС Albatros реализуется как проект сооружения единого энергообъекта, который на сегодняшний день является крупнейшим в Германии проектом строительства офшорной генерации.

ВЭС будут сооружены в Северном море в ≈100 км от побережья Германии на акватории площадью около 53 км2 с глубиной морского дна до 40 м. Скорость ветра в районе сооружения станций достигает 10,1 м/с. К работам на строительной площадке ВЭС в Северном море привлечено свыше 600 человек и задействовано около 50 судов.

Суммарно на площадках обеих ВЭС будет установлено 87 ветровых турбин (71 турбина на ВЭС Hohe See и 16 – на ВЭС Albatros) SWT-7.0-154 производства компании Siemens. Мощность каждой турбины составит 7 МВт, диаметр ротора вместе с лопастями и высота стойки – соответственно 154 м и 105 м. Ежегодная выработка ВЭС Hohe See и ВЭС Albatros составит около 2,5 млрд кВт*ч, что позволит обеспечить электроэнергией порядка 710 тыс. мюнхенских домохозяйств и сокращение выбросов углерода в атмосферу на ≈1,9 млн т в год. Планируемый срок ввода энергообъектов в эксплуатацию – конец 2019 г.

Собственниками обеих ВЭС являются EnBW (51,1%) и канадская компания по строительству объектов энергетической инфраструктуры Enbridge (49,9%). Суммарные инвестиции компаний в проекты строительства ВЭС составили € 2,2 млрд, из них € 1,8 млрд – в проект ВЭС Hohe See и € 0,4 млрд – в проект ВЭС Albatros. За последние несколько лет EnBW ввела в эксплуатацию более 1,2 ГВт генерирующей мощности на базе ВИЭ в Германии и планирует инвестировать более € 5 млрд до 2025 г. в дальнейшее расширение использования возобновляемых источников энергии.

Информационно-аналитические ресурсы Compelo Energy; Power Technology