ГК "ССТ" подтверждает свое международное лидерство

ГК «ССТ» подтвердила второе место в рейтинге мировых производителей систем электрообогрева.

Согласно данным независимого консалтингового агентства QYResearch, ГК «ССТ» занимает второе место в мире по объемам производства систем обогрева на основе нагревательных кабелей, оставаясь единственной российской компанией в рейтинге.

В исследовании “Global Electric Heating Cable Market Forecast 2018 and Forecast up to 2026” рассматривается состояние и прогноз мирового рынка электрических нагревательных кабелей по производителям, типу продукции и области применения. В рейтинге упоминаются 24 компании из Северной Америки, Европы, Японии и Китая.

По итогам 2018 года согласно отчету QYResearch производство кабелей постоянной мощности составляет около 30% в мировом объеме производства нагревательных кабелей. Саморегулирующийся нагревательный кабель является самым востребованным — его доля в мировом объеме производства нагревательных кабелей составляет 59%. Он применяется в системах электрообогрева трубопроводов, резервуаров и технологического оборудования предприятий нефтегазовой, добывающей и других отраслей, а также на инфраструктурных объектах для защиты кровель, водостоков и открытых площадей от обледенения.

В России единственным производителем саморегулирующихся кабелей полного цикла является Группа компаний «Специальные системы и технологии». Выпуск на 100% отечественной продукции налажен в 2015 году на базе предприятия в г. Ивантеевке, Московской области. Реализация проекта проходит при поддержке Фонда развития промышленности. Локализация производства саморегулирующихся кабелей подтверждена заключением Министерства промышленности и торговли РФ, выданным в 2018 года. Весомый вклад в развитие электротехнической отрасли и реализацию программы импортозамещения оценен академиками — коллектив ГК «ССТ» получил премию имени М. О. Доливо-Добровольского.

Группа компаний «Специальные системы и технологии» основана в 1991 году в г. Мытищи Московской области и поставляет свои решения в 60 стран мира. Широкую географию присутствия обеспечивают развитая филиальная сеть, а также собственные офисы в Германии, Объединенных Арабских Эмиратах, Индии, Китае, Беларуси, Украине. Компания реализовала свыше 10 000 проектов в сфере промышленного электрообогрева, включая международные проекты «под ключ». Производство ГК «ССТ» аккредитовано крупнейшими глобальными EPC-контракторами, такими как Linde, Total, Petrofac, WorleyParsons и Novaengineering. Высокое качество продукции подтверждено российскими и международными сертификатами, среди которых ATEX, VDE, IECEx.