Начался прием заявок на конкурс инновационных проектов в области энергетики "Энергопрорыв-2019"

18 апреля 2019 года - ПАО «Россети» и Фонд «Сколково» объявили о старте Международного конкурса в области наукоёмких инновационных проектов и разработок «Энергопрорыв-2019». В этом году конкурс проводится в партнерстве с международной энергетической группой Enel.

Цель проекта - поиск новых технологий и бизнес-решений для повышения эффективности работы сетевых компаний и реализация стратегии развития электросетевого комплекса.

«Конкурс «Энергопрорыв» стал действенным механизмом поиска уникальных технологических решений, бизнес-инноваций и стартапов для реализации цифровой трансформации электрических сетей России, а также одним из ключевых инструментов отрасли для вывода на опытно-промышленную эксплуатацию новых технологий. За историю конкурса 30 проектов стали победителями и вышли на опытные внедрения на объектах компании «Россети». Более 40 млн. руб. поддержки оказано за счет грантов Сколково», - отметил Евгений Ольхович, заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети».

«Конкурс уже доказал свою эффективность как для стартапов, так и для индустриальных партнеров. Партнерство с «Россети» позволяет стартапам получить прямой доступ к крупнейшему потребителю технологий для электросетевого комплекса в России, максимально быстро реализовать пилотный проект и перейти к масштабированию. Участие энергетической группы Enel дает возможность привлечь международную экспертизу для отбора лучших проектов и предоставляет участникам конкурса, стартапам уникальную возможность быстрого выхода на международные рынки. Буквально сегодня Совет Директоров ПАО «Россети» одобрил правила утверждения и прохождения пилотных проектов в компании. Это позволит существенно сократить сроки подготовки проектов и повысит прозрачность принятия решений. По этой процедуре мы проведём все проекты финалистов конкурса» - прокомментировал партнерство Олег Дубнов, Вице-президент, исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково».

«Наша компания высоко ценит инновационные идеи и отмечает необходимость их внедрения в сферу энергетики. Данный конкурс позволяет крупным игрокам познакомиться со стартапами и их новыми решениями. Наши эксперты примут активное участие в отборе наилучших и актуальных решений для бизнеса, а также поделятся знаниями и советами с начинающими энергетиками, молодыми учеными и представителями инновационных компаний» - добавил Карло Палашано Вилламанья, генеральный директор ПАО «Энел Россия».

К участию в конкурсе приглашаются стартапы, малые и средние инновационные компании, способные предложить перспективные технологии и продукты по тематикам конкурса. В конкурсе также рассматриваются предложения от команд без образования юридического лица – ученых, студентов, аспирантов и специалистов. В номинации «Будущие энергетики» приглашаются молодые команды: учащиеся старших классов и студентов 1-2 курсов в возрасте до 20 лет.

В рамках конкурса заявки рассматриваются по трекам «Технологии прорыва», «Улучшающие технологии» и «Будущие энергетики».

«Команда Инфраструктурного центра «Энерджинет» участвует в организации конкурса «Энергопрорыв» с момента его учреждения. Нам важно, что с каждым годом все больше интересных проектных заявок проходит по треку «Технологии прорыва». Это значит, что электроэнергетика уверенно может смотреть в новое технологическое будущее. Амбициозные и квалифицированные команды, прошедшие данный трек до финала, могут рассчитывать на поддержку со стороны НТИ «Энерджинет», - рассказал директор Инфраструктурного центра «Энерджинет» Дмитрий Холкин.

15 финалистов пройдут интенсивную программу для подготовки бизнес-кейсов применения их технологий на реальных объектах компании «Россети» и дорожных карт реализации предлагаемых проектов. Лучшим проектам, успешно прошедшим отбор, «Россети» предоставят объекты для реализации проектного решения, назначит куратора по техническим вопросам для запуска пилотного проекта, а Фонд «Сколково» предоставит доступ к инструментам поддержки инновационных стартапов и окажет менторскую поддержку по коммерческим вопросам. ENEL отберет проекты, обладающие максимальным потенциалом коммерциализации на международных рынках и предоставит специалистов для проработки бизнес-кейсов развития стартапов, ориентированных на международные рынки.

Заявки принимаются до 28 июня 2019 года на портале www.gridology.ru. Результаты будут объявлены в декабре в рамках Международного Форума «Электрические сети -2019».

Справка:

«Энергопрорыв» - ежегодный конкурс инновационных разработок в сфере электроэнергетики, призванный объединить усилия и знания представителей разных областей науки и техники для цифровой трансформации электроэнергетической отрасли. Организаторами конкурса выступают ПАО «Россети» и кластер энергоэффективных технологий Фонда «Сколково». Партнеры проекта: Enel и Energynet. Конкурс проводится при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации и АНО «Агентство стратегических инициатив».