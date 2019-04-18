Росатом получил новый патент на изобретение в области вывода из эксплуатации уран-графитовых реакторов

По итогам проведённых исследований АО «ОДЦ УГР» запатентовало «Способ демонтажа графитовой кладки ядерного реактора», который обеспечит выполнение работ вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов по варианту «Ликвидация».

В настоящее время в мире отсутствует опыт демонтажа графитовых кладок ядерных реакторов мощностью более 350 МВт. Рассматриваются различные варианты демонтажа графитовой кладки, такие как: полный демонтаж верхних защитных конструкций для обеспечения доступа к графитовой кладке, заполнение водой конструкций реактора для снижения интенсивности излучения и другие труднореализуемые на практике варианты.

Отличительной особенностью способа, предложенного специалистами ОДЦ УГР, является выполнение работ по полному демонтажу графитовой кладки через проем в верхних металлоконструкциях. Выполнение работ через проем, с сохранением несущей и защитной способностей верхних металлоконструкций, позволяет снизить выбросы аэрозолей и избежать увеличения дозы гамма- излучения в центральном зале реактора. Демонтаж конструктивных элементов реактора, в том числе графитовой кладки, планируется выполнять с помощью дистанционно управляемого манипулятора. Извлечение графитовых блоков кладки осуществляется без принудительной фрагментации, что предотвращает увеличение объема радиоактивных отходов и образование радиоактивной графитовой пыли.

«Разработанный способ является наиболее безопасным из существующих. На время выполнения работ сохраняются в рабочем состоянии все системы, обеспечивающие безопасность. Проем закрывается специально разработанной и изготовленной защитной крышкой, которая защищает персонал от излучения реактора и при этом обеспечивает необходимый доступ к внутренним конструкциям», - пояснил руководитель группы НИОКР Александр Павлюк.

Кроме того, специалистами ОДЦ УГР были впервые успешно выполнены практические работы, подтверждающие возможность реализации предлагаемого способа. В ходе проведения ОКР отработаны технологические процессы демонтажа металлоконструкций и извлечения графитовых блоков кладки остановленного ПУГР АДЭ-5.

«Мы наращиваем конкурентные преимущества посредством собственного портфеля разработанных технологий, стремимся делать всё возможное, чтобы использовать имеющиеся технические и профессиональные возможности на благо отрасли, - отметил генеральный директор АО «ОДЦ УГР» Андрей Изместьев. - Учитывая, что в настоящее время во всем мире в приоритете именно безопасность технологий, уверен, что разработанный способ будет востребован при выполнении работ вывода из эксплуатации энергетических и промышленных уран-графитовых реакторов».

В настоящее время специалисты предприятия продолжают исследования и работы в этом направлении. АО «ОДЦ УГР» совместно с АО НИКИЭТ и ООО «СКТБ ПР» активно занимаются разработкой высокотехнологичного оборудования, способного работать дистанционно в ограниченном пространстве. На 2019-2020 годы в рамках госконтракта с Госкорпорацией «Росатом» уже запланированы НИОКР по дальнейшей разработке технологий демонтажа металлоконструкций, разборки графитовый кладки и методического обеспечения характеризации извлеченных графитовых блоков.

Для справки:

Патентообладателями на изобретение АО «ОДЦ УГР» № 2679827 «Способ демонтажа графитовой кладки ядерного реактора» является Российская Федерация в лице Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Авторы изобретения: от АО «ОДЦ УГР» - А.О. Павлюк, С.Г. Котляревский, Е.С. Падерин, А.А. Шешин; от НИКИЭТ — М.А. Туктаров, Ф.Е. Ермошин, А.Н. Бирюков.

АО «ОДЦ УГР» уже имеет 11 действующих патентов и 1 заявка на изобретение находится на рассмотрении.

ПУГР АДЭ-5 двухцелевой промышленный уран-графитовый реактор находился в эксплуатации с 1965 года и был окончательно остановлен в июне 2008 года. Календарный срок эксплуатации составил 43 года. Комплекс сооружений с ПУГР АДЭ-5 размещается на производственной площадке № 11 АО «ОДЦ УГР», расположенной в 4,5 км от г. Северска и в 15 км от г. Томска.

Пресс-служба АО «ОДЦ УГР»