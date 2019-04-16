"Техмаш" представил изделия для нефтегазохимического комплекса

Концерн «Техмаш» показывает термо- и химстойкие композиционные компоненты трубопроводов на XIX Международной выставке «Нефтегаз-2019», которая проводится в Москве с 15 по 18 апреля. Представленная запорная арматура – шаровые краны и дисковые затворы – выполнена из полимерных композиционных материалов на базе НПО «Сплав». Научным партнером в разработке новой продукции выступил МГУ имени М.В. Ломоносова.

«В последние годы наблюдается неуклонный рост применения полимерной трубопроводной арматуры на предприятиях химической и судостроительной промышленности, энергетическом комплексе. Мы предлагаем решения, отвечающие современным требованиям промышленности, предъявляемым к коррозиестойкой трубопроводной арматуре», – отметил управляющий директор НПО «Сплав» Александр Смирнов.

Арматура из полимерных материалов является альтернативой футерованной арматуре и арматуре из нержавеющих сталей. Однако химическая стойкость арматуры, например, из нержавеющей стали значительно снижается при воздействии турбулентного потока с содержанием абразивных частиц.

«Наша продукция отвечает современным требованиям промышленности, предъявляемым к коррозиестойкости. Запорная арматура изготавливается из полимерных композиционных материалов на основе реакто- и термопластов. Термостойкие и химически стойкие композиционные компоненты трубопроводов способны выдержать температуру и давление эксплуатации до 210 °C и до 40 атм соответственно», – отметил генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.

Среди других ключевых экспонатов – двухобъемный роторно-пластинчатый насос для перекачки мультифазных жидкостей, разработанный на базе ЛМЗ им. К. Либкнехта для нефтяной промышленности. Кроме того, в рамках выставки «Техмаш» представил гидроцилиндры различных модификаций для дорожной, сельскохозяйственной, строительной техники, подземные емкости и резервуары для хранения нефтепродуктов, оборудование для измельчения отходов производства пластмассовых изделий.