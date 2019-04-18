В Крыму построят комплекс по выпуску сублимированных фруктов

Комплекс по сублимации (сушке) молочных продуктов и фруктов мощностью до 5 т в сутки с объемом инвестиций на сумму 1,5 млрд рублей будет построен в Красногвардейском районе Крыма, соглашение об этом было заключено в четверг на пятом Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ).

Документ подписали глава республики Сергей Аксенов и исполнительный директор компании "ЛИО-Продукт" Алексей Волокитенков.

Комплекс будет построен на территории пищевого производственного парка "Крымское золото". Он включает фасовочно-упаковочный цех, склад готовой продукции, лабораторию и испытательный центр. Будет создано не менее 75 рабочих мест. Срок реализации проекта - два года.

Ранее заместитель председателя совета министров - министр финансов Республики Крым Ирина Кивико сообщала ТАСС, что власти региона планируют заключить на форуме соглашения на общую сумму около 20 млрд рублей.

V Ялтинский международный экономический форум проходит 17-20 апреля. Его главная тема - "Мир. Россия. Крым. Новая мировая реальность". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством.

ТАСС