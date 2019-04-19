Алмалыкский ГМК планирует увеличить производство меди в 2,1 раза

Алмалыкский горно-металлургический комбинат планирует увеличить производство меди в 2,1 раза, сообщила пресс-служба предприятия.

Об этом стало известно в ходе международной научно-практической конференции, открывшейся 18 апреля в Алмалыке.

"Для дальнейшего повышения эффективности работы АГМК доверительной управляющей компанией привлечены ведущие зарубежные и национальные ученые и эксперты, разработана программа модернизации и реконструкции основных структурных подразделений комбината до 2022 года", – рассказал представитель наблюдательного совета компании SFI Management Group Кабул Шодиев.

По его словам, в реализации этой программы большой акцент делается на эффективную разработку и дальнейшую реализацию инновационных проектов, что обеспечивает существенный рост объемов производства и повышение качества выпускаемой продукции. И в этом плане, добавил он, итоги 2018 года по добыче меди, золота и серебра впечатляют.

"Чтобы обеспечить устойчивое развитие производственных мощностей, расширить сырьевую базу и привлечь передовые технологии правительством страны было принято решение о вовлечении в разработку месторождения "Ёшлик 1", которое до этого рассматривалось, как резервное. Оно расположено на северном склоне Кураминского хребта, в 1 км от Алмалыка, и находится в непосредственной близости от месторождения "Кальмакыр". Предполагаемая производительность по добыче руды – до 50 миллионов тонн в год", – отметил председатель правления комбината Абдулла Хурсанов.

Он также добавил, что на сегодняшний день уже начата реализация этого инвестиционного проекта, предварительная стоимость которого превышает 1,7 миллиарда долларов. Его освоение позволит к 2026 году увеличить объемы производства меди в 2,1 раза. При этом будет создано дополнительно 6 тысяч новых рабочих мест. В настоящее время ведутся вскрышные горные работы, строительно-монтажные с параллельной разработкой проектно-сметной документации.

Помимо освоения месторождения "Ёшлик 1", заметил глава АГМК, в среднесрочной перспективе предусмотрена реализация и других проектов, направленных на расширение сырьевой базы и модернизацию производства. Среди них – строительство подземных рудников "Самарчук" и "Междуречье" на базе запасов Ангренского рудного поля.

"Также ускоренными темпами осуществляются работы по программе реконструкции и стабилизации основных производственных мощностей комбината – на медеплавильном и цинковом заводах, а также медной обогатительной фабрике. Своевременная реализация инвестиционных проектов позволит увеличить производственные мощности комбината почти в два раза, технологическое обновление основных производств внесет существенный вклад в социально-экономическое развитие нашей страны", – подчеркнул он.

В целом в конференции принимают участие свыше 200 ученых и ведущих специалистов, представителей известных мировых компаний из России, США, Кореи, Финляндии, Германии, Франции, Великобритании, Казахстана, Норвегии, Узбекистана и других стран.

Важной задачей форума является обсуждение и глубокий анализ перспектив развития и мировых тенденций по освоению полиметаллических и техногенных месторождений, применения международного опыта при решении вопросов их комплексной переработки. На комбинате надеются, что в ходе конференции удастся определить компании и научные коллективы, готовые участвовать в разработке и внедрении инновационных экологических технологий на базе предприятия.

Напомним, что Алмалыкский ГМК – это уникальный горнодобывающий комплекс, гигант цветной металлургии и одно из крупнейших предприятий, специализирующихся на добыче и переработке горных пород не только в республике, но и во всем Центральноазиатском регионе.

Сегодня предприятие находится на новом этапе своего развития. В августе 2018 года в соответствии с постановлением Кабинета Министров государственная доля АГМК была передана в доверительное управление компании SFI Management Group.

АН Podrobno.uz