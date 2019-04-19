НИК А3 РНК СИГРЭ "Оборудование для магистральных и распределительных электрических сетей" принял участие в Отчетной конференции по итогам 47-й Сессии СИГРЭ

Деловая сессия
19 апреля 2019, 17:55
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК A3
Отрасль: Электроэнергетика
17 апреля 2019 года, Национальный исследовательский комитет А3 РНК СИГРЭ по тематическому направлению «Оборудование для магистральных и распределительных электрических сетей» принял участие в Отчетной конференции по итогам 47-й Сессии СИГРЭ, которая состоялась 26-31 августа 2018 года в Париже.
В рамках сессий Национальных исследовательских комитетов по направлениям исследований А1, А2, А3, В1, В2, В3, В4, D1, представитель РФ в ИК А3 Дробышевский Александр Александрович выступил с презентацией об участии Национального исследовательского комитета А3 РНК СИГРЭ на 47-ой Сессии СИГРЭ.
В повестке выступления было представлено:
Параллельно в фойе Конференц-зала прошла постер-сессия российских докладов на 47-й Сессии СИГРЭ, включая доклады Молодежной Секции РНК СИГРЭ, в рамках которого по направлению Национального исследовательского комитета А3 было представлено два доклада:
С более подробной информацией по итогам Отчетной конференции можно ознакомиться по ссылке - http://cigre.ru/47/.