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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

НИК А3 РНК СИГРЭ "Оборудование для магистральных и распределительных электрических сетей" принял участие в Отчетной конференции по итогам 47-й Сессии СИГРЭ

НИК А3 РНК СИГРЭ Оборудование для магистральных и распределительных электрических сетей принял участие в Отчетной конференции по итогам 47-й Сессии СИГРЭ

19 апреля 2019, 17:55
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК A3
Отрасль: Электроэнергетика 

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17 апреля 2019 года, Национальный исследовательский комитет А3 РНК СИГРЭ по тематическому направлению «Оборудование для магистральных и распределительных электрических сетей» принял участие в Отчетной конференции по итогам 47-й Сессии СИГРЭ, которая состоялась 26-31 августа 2018 года в Париже.

В рамках сессий Национальных исследовательских комитетов по направлениям исследований А1, А2, А3, В1, В2, В3, В4, D1, представитель РФ в ИК А3 Дробышевский Александр Александрович выступил с презентацией об участии Национального исследовательского комитета А3 РНК СИГРЭ на 47-ой Сессии СИГРЭ.

В повестке выступления было представлено:

  • обзор представленных докладов на 47-ю Сессию СИГРЭ (2018 год) и тенденций развития оборудования;
  • информация о действующих рабочих группах и деятельности исследовательского комитета А3;
  • планы НИК А3 на будущее;  
  • обзор выставочной экспозиции Технической выставки СИГРЭ;
  • обзор ключевых тем 48-й Сессии СИГРЭ (2020 год).

Параллельно в фойе Конференц-зала прошла постер-сессия российских докладов на 47-й Сессии СИГРЭ, включая доклады Молодежной Секции РНК СИГРЭ, в рамках которого по направлению Национального исследовательского комитета А3 было представлено два доклада:

  • Разработка и исследование отключающей способности газонаполненного разъединителя в составе распределительного устройства РУЭН-УЭТМ-110. Разработчики: Ротблют А.Р., Черноскутов Д.В., Буньков А.С., Лабуть А.П., Кармазин М.И. (ООО «Эльмаш (УЭТМ)»), Рыжков К.А. (АО «НТЦ ФСК ЕЭС»);
  • Опыт разработки и серийного производства оптико-электронных совмещенных трансформаторов тока и напряжения с шиной данных МЭК 61850, на основе сотрудничества компаний Maxwell и «Профотек». Разработчики: Янин М.А. (АО «Профотек»), Томаш Хайд (Maxwell Technologies SA, Швейцария).

С более подробной информацией по итогам Отчетной конференции можно ознакомиться по ссылке - http://cigre.ru/47/.

Компания: РНК СИГРЭ

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