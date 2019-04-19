НИК D1 РНК СИГРЭ выступил партнером Международной студенческой олимпиады по теоретической и общей электротехнике "Электротехника-2019"

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19 апреля 2019, 17:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК D1
Отрасль: Электроэнергетика
С 8 по 12 апреля 2019 г. в Ивановском государственном энергетическом университете (ИГЭУ) прошла Международная (Всероссийская) студенческая олимпиада по теоретической и общей электротехнике имени М.О. Доливо-Добровольского «Электротехника – 2019», организованная ИГЭУ и ОАО «СО ЕЭС» при поддержке фонда «Надежная смена», компании «Изолятор» и Национального исследовательского комитета D1 РНК СИГРЭ.
В олимпиаде приняли участие 104 студента из 17 ведущих электротехнических и электроэнергетических вузов России и ближнего зарубежья:
Каждому из участников было предложено за 4 часа решить 6 задач, составленных преподавателями электротехники вузов-участников Олимпиады, по следующим тематикам:
При проверке оценивалась не только правильность, но и творческий подход к решению задач.
Победителями Олимпиады в личном первенстве стали:
1 место: Зверев Геннадий Юрьевич - ЛЭТИ
2 место: Карташов Дмитрий Игоревич - ЛЭТИ, Пастухова Анастасия Андреевна - С-Петербургский горный университет
3 место: Вакуленко Владимир Сергеевич - НГТУ, Сиротина Анна Сергеевна - ИГЭУ
В командном первенстве места распределились следующим образом:
1 место: Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина), Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина
2 место: Санкт-Петербургский горный университет
3 место: Уральский Федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Белорусский национальный технический университет, Уфимский государственный авиационный технический университет
4 место: Томский политехнический университет, Казанский государственный энергетический университет
5 место: Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова, Южно-Уральский государственный университет, Северо-Кавказский федеральный университет
6 место: Самарский государственный технический университет, Костромской государственный университет
7 место: Рыбинский государственный авиационно-технический университет П.А. Соловьева
8 место: Московский энергетический институт (филиал в г. Волжском)
9 место: Дальневосточный государственный аграрный университет
Специальными призами от партнеров Олимпиады компании «Изолятор» и НИК D1 РНК СИГРЭ за оригинальные решения задач были отмечены студенты: Максимов Д.С. (ИГЭУ), Пастухова А.А. (Горный), Мещихин П.И. (Горный), Вакуленко В.С. (НГТУ) и Соловьев С.С. (БНТУ).
Победители и призеры Олимпиады отмечены грамотами и подарками, а также включены в кадровый резерв ведущих предприятий электроэнергетики России.