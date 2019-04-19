НИК D1 РНК СИГРЭ выступил партнером Международной студенческой олимпиады по теоретической и общей электротехнике "Электротехника-2019"

С 8 по 12 апреля 2019 г. в Ивановском государственном энергетическом университете (ИГЭУ) прошла Международная (Всероссийская) студенческая олимпиада по теоретической и общей электротехнике имени М.О. Доливо-Добровольского «Электротехника – 2019», организованная ИГЭУ и ОАО «СО ЕЭС» при поддержке фонда «Надежная смена», компании «Изолятор» и Национального исследовательского комитета D1 РНК СИГРЭ.

В олимпиаде приняли участие 104 студента из 17 ведущих электротехнических и электроэнергетических вузов России и ближнего зарубежья:

Белорусский национальный технический университет Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова Дальневосточный государственный аграрный университет Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина Казанский государственный энергетический университет Костромской государственный университет Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт» (филиал в г. Волжском) Новосибирский государственный технический университет Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьёва Самарский государственный технический университет Санкт-Петербургский горный университет Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет Северо-Кавказский федеральный университет Томский политехнический университет Уральский федеральный университет Уфимский государственный авиационный технический университет Южно-Уральский государственный университе

Каждому из участников было предложено за 4 часа решить 6 задач, составленных преподавателями электротехники вузов-участников Олимпиады, по следующим тематикам:

Цепи постоянного тока. Цепи переменного тока, включая несинусоидальный ток. Трехфазные цепи. Переходные процессы в линейных электрических цепях первого и второго порядка.

При проверке оценивалась не только правильность, но и творческий подход к решению задач.

Победителями Олимпиады в личном первенстве стали:

1 место: Зверев Геннадий Юрьевич - ЛЭТИ

2 место: Карташов Дмитрий Игоревич - ЛЭТИ, Пастухова Анастасия Андреевна - С-Петербургский горный университет

3 место: Вакуленко Владимир Сергеевич - НГТУ, Сиротина Анна Сергеевна - ИГЭУ

В командном первенстве места распределились следующим образом:

1 место: Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина), Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина

2 место: Санкт-Петербургский горный университет

3 место: Уральский Федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Белорусский национальный технический университет, Уфимский государственный авиационный технический университет

4 место: Томский политехнический университет, Казанский государственный энергетический университет

5 место: Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова, Южно-Уральский государственный университет, Северо-Кавказский федеральный университет

6 место: Самарский государственный технический университет, Костромской государственный университет

7 место: Рыбинский государственный авиационно-технический университет П.А. Соловьева

8 место: Московский энергетический институт (филиал в г. Волжском)

9 место: Дальневосточный государственный аграрный университет

Специальными призами от партнеров Олимпиады компании «Изолятор» и НИК D1 РНК СИГРЭ за оригинальные решения задач были отмечены студенты: Максимов Д.С. (ИГЭУ), Пастухова А.А. (Горный), Мещихин П.И. (Горный), Вакуленко В.С. (НГТУ) и Соловьев С.С. (БНТУ).

Победители и призеры Олимпиады отмечены грамотами и подарками, а также включены в кадровый резерв ведущих предприятий электроэнергетики России.