"Холдинг Кабельный Альянс" на выставке НЕФТЕГАЗ-2019

Алексей Жужин (слева) и сотрудники ООО ХКА Образцы продукции

15 апреля портал RusCable.Ru посетил в ЦВК «Экспоцентр» площадки отраслевых выставок ЭЛЕКТРО-2019 и НЕФТЕГАЗ-2019. В рамках мероприятия корреспондент портала познакомился с экспозицией одного из ключевых участников выставки НЕФТЕГАЗ в сегменте кабельно-проводниковой продукции и ведущего участника рынка нефтепогружного кабеля – «Холдинга Кабельный Альянс» (ХКА). Нам удалось также пообщаться с Алексеем Жужиным, директором завода «Сибкабель», входящего в состав ХКА.



АО «Сибкабель», наряду с заводами «Электрокабель», «Уралкабель» и научным институтом НИКИ, входит в «Холдинг Кабельный Альянс». Предприятие выпускает широкий ассортимент продукции электротехнического назначения, ассортимент которой насчитывает более 60 марок кабелей и проводов. Одним из главных направлений деятельности завода является производство теплостойких кабелей для погружных электронасосов, участвующих в процессах нефтедобычи. Продукция АО «Сибкабель» широко востребована среди основных нефтедобывающих и нефтесервисных компаний России. Благодаря теплостойкой изоляции такой кабель способен функционировать в скважинах на большой глубине при температуре до +230 °С и в агрессивной среде (нефть, газ, соли, вода).



«На данной выставке «Холдинг Кабельный Альянс» представляет всю линейку продукции для нефтегазовой отрасли, в частности нефтепогружной кабель, являющийся одним из основных видов КПП для нефтедобывающих компаний, — рассказал нашему корреспонденту Алексей Жужин. — Безусловно, ХКА активно занимается разработками инновационных решений для этой отрасли, однако говорить о них преждевременно. На сегодняшний день нашей основной задачей является доработка и совершенствование существующих конструкций. Кабельная продукция ХКА для нефтегазовой отрасли градируется по нескольким температурным индексам: от стандартных 120-130 °С, далее 140-160 °С и, наконец, 180-230 °С. Она хорошо зарекомендовала себя и успешно эксплуатируется многими компаниями в различных условиях и температурных диапазонах. Но так как сейчас условия эксплуатации стремительно усложняются, наш кабель должен идти в ногу со временем. Мы должны применять более совершенные методы защиты продукции от факторов, влияющих на ее работу, обеспечивать ее 100% работоспособность на нефтепогружных установках, даже в самых сложных условиях».



Также Алексей Жужин рассказал, что «Холдинг Кабельный Альянс» активно взаимодействует с компаниями «Газпром» и «Газпромнефть» по разработке новой кабельной продукции для эксплуатации на арктических шельфах. В данный момент ведется разработка одного из элементов шлангокабеля для Арктики, первые образцы уже переданы на испытания.



В завершение разговора директор «Сибкабеля» отметил важность конгрессно-выставочных мероприятий. По его словам, это не только возможность для участников рынка встретиться и обсудить насущные вопросы, наметить пути дальнейшего взаимодействия, но и создание атмосферы, благоприятной для рождения идей, ноу-хау, стимулирующих дальнейшее развитие компаний. Однако он отметил что по первому дню выставки НЕФТЕГАЗ заметно большое падение посещаемости со стороны нефтяных компаний. Связано ли это с тяжелыми временами для отрасли и экономики или с падением интереса к самой выставке, остается открытым вопросом.



«Холдинг Кабельный Альянс» в этом году планирует участие в нескольких крупных мероприятиях. В ближайшее время вы сможете пообщаться с представителями компании на выставках «Связь-2019» и MiningWorld Russia, которые будут проходить с 22 по 25 числа в г. Москва.