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Мероприятия

Павел Сорокин: “Внедрение инноваций играет важнейшую роль в экономике современного ТЭК”

Павел Сорокин: “Внедрение инноваций играет важнейшую роль в экономике современного ТЭК”

23 апреля 2019, 09:50
Рубрика: Мероприятия
Метки: МИНЭНЕРГО
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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Минэнерго

Москва, 22 апреля. - Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин выступил в качестве модератора панельной сессии «Нефть и газ будущего: молодежь, лидерство, инновации» в рамках Международной молодежной научной конференции «Нефть и газ – 2019». Конференция проводится в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина при поддержке Минэнерго России.

В ходе сессии с участием представителей ведущих компаний отрасли обсуждались вопросы цифровой трансформации и искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли, возможности социальных лифтов для молодежи.

Внедрение инновационных методов поиска, добычи и переработки нефти и газа играет важнейшую роль в экономике современного ТЭК России, подчеркнул Павел Сорокин.

“Хотелось бы, чтобы результаты наших общих трудов принесли в будущем открытия для развития нефтегазовых провинциях России”, - отметил заместитель Министра.

 

Компания: Министерство энергетики РФ

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