Встреча генерального директора ООО "ХИТ ЛАЙН" в Представительстве ТПП РФ в Республике Сербия

20 апреля 2019 года в Белграде состоялась встреча генерального директора ООО "Производственная компания ХИТ ЛАЙН" с Советником Представительства ТПП РФ в регионе Западных Балкан и генеральным директором «ЮГОСОВЕРО» Александром Бранковичем.

На встрече обсуждались вопросы взаимодействия и установления долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества со странами региона Юго-Восточной Европы и в т.ч. Республикой Сербия.



Основное направление деятельности как представительства ТПП РФ, так и ЮГОСОВЕРО заключается в налаживании связей и сотрудничества с предприятиями на территории Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Македонии, Хорватии и Словении с целью оказания поддержки российским хозяйственным субъектам и государственным учреждениям в поисках будущих деловых партнеров и клиентов.



Компания ХИТ ЛАЙН является производителем современных систем электрообогрева и активно развивает международные связи в данном направлении. В рамках разговора особой интерес вызвал опыт компании с учетом применения инновационных методов и минимизации затрат при вводе в эксплуатацию системы обогрева, что актуально для стран Юго-Восточной Европы.



Александр Бранкович ознакомил с деятельностью региональной структуры и выразил готовность к сотрудничеству для развития торгово-экономических отношений.