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Мероприятия

Дарим скидку всем: билеты на Connected Car Conference в полцены

Дарим скидку всем: билеты на Connected Car Conference в полцены

24 апреля 2019, 11:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: Connected Car Conference
Отрасль: Транспорт 

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Рецепт удачных майских праздников: купить билет со скидкой 50% на Connected Car Conference и как следует отдохнуть. С 23 апреля по 3 мая цена билета составит половину от полной стоимости:
15 000 рублей = 7500 рублей!

Никаких промокодов – просто выберите необходимое количество билетов и продолжите регистрацию.

Программа конференции уже почти закрыта. Вас ждут выступления экспертов из крупнейших компаний и лидеров рынка: Moscow Tesla Club, АО «ГЛОНАСС», «Сколково», Ассоциации «Цифровая Эра Транспорта», Rightech, Tomashevskaya & Partners, ООО «РГРАВТО» и других. Среди ключевых тем спикеры обсудят:

  • технологии Интернета вещей для решения проблем автоиндустрии;
  • автономное вождение и системы помощи водителю (ADAS);
  • шеринг грузовых скутеров для доставки и шеринг самокатов для личного пользования;
  • внедрение интеллектуальной транспортной системы в регионах.

Кроме того, на конференции пройдёт панельная дискуссия о нормативно-правовой базе по цифровизации транспортной инфраструктуры.

Зарядитесь энергией в эти праздничные дни и не забудьте купить билет по максимально выгодной цене. До встречи на Connected Car Conference!

Компания: Smile-Expo

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