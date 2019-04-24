Интегрированная система менеджмента Кольской ГМК подтвердила соответствие требованиям международных стандартов

В АО «Кольская ГМК» (предприятие группы компаний «Норникель») завершен ресертификационный аудит интегрированной системы менеджмента (ИСМ).

Аудиторы «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» оценили соответствие ИСМ требованиям международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007, а также результативность системы менеджмента компании. Область сертификации - «Добыча и обогащение руды, производство никеля, меди, кобальта, и их соединений, концентратов драгоценных металлов и серной кислоты».

Интегрированная система менеджмента в Кольской ГМК функционирует с 2009 года. Она объединяет такие направления деятельности как управление качеством, экологическими аспектами, охраной труда и промышленной безопасностью.

В ходе проведения ресертификации аудиторы использовали четыре классических инструмента аудита: интервью-собеседование с персоналом, анализ документов, анализ записей и наблюдение за рабочим процессом на рабочих местах.

Главный вывод, сделанный специалистами «Бюро Веритас» по итогам проверки, - интегрированная система менеджмента компании находится в управляемых условиях и поддерживается на необходимом уровне. В числе ее сильных сторон названы:

- лидерство и вовлеченность высшего руководства организации, приверженность вопросам, находящимся в ведении ИСМ;

- нацеленность на постоянное совершенствование ИСМ;

- применение риск-ориентированного мышления;

- модернизация, реконструкция производственных мощностей, внедрение новых технологий и практик;

- комплексный подход в решении проблем при реализации проектов;

- наличие понимания важности в выполнении требований потребителя, тесное с ним взаимодействие, индивидуальный подход к обеспечению его удовлетворенности;

- внедрение и использование современных информационных технологий для управления процессами производства, обеспечения безопасности, обеспечения доступа к документации ИСМ;

- профессионализм и техническая компетентность персонала на всех уровнях.

В ходе аудита были также даны рекомендации для улучшения некоторых направлений интегрированной системы менеджмента.

Таким образом, Кольская ГМК в очередной раз прошла аудит ИСМ и подтвердила соответствие интегрированной системы менеджмента компании требованиям международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007.

Наличие сертификатов, подтверждающих соответствие, позволяет компании реализовывать производимую продукцию через Лондонскую биржу металлов и Шанхайскую фьючерсную биржу.

Nord-News