Интегрированная система менеджмента Кольской ГМК подтвердила соответствие требованиям международных стандартов

Не нужно бояться идти в узкую специализацию
24 апреля 2019, 14:40
Рубрика: Производство
Метки: КГМК, СЕРТИФИКАЦИЯ
Отрасль: Горнодобывающая промышленность
В АО «Кольская ГМК» (предприятие группы компаний «Норникель») завершен ресертификационный аудит интегрированной системы менеджмента (ИСМ).
Аудиторы «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» оценили соответствие ИСМ требованиям международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007, а также результативность системы менеджмента компании. Область сертификации - «Добыча и обогащение руды, производство никеля, меди, кобальта, и их соединений, концентратов драгоценных металлов и серной кислоты».
Интегрированная система менеджмента в Кольской ГМК функционирует с 2009 года. Она объединяет такие направления деятельности как управление качеством, экологическими аспектами, охраной труда и промышленной безопасностью.
В ходе проведения ресертификации аудиторы использовали четыре классических инструмента аудита: интервью-собеседование с персоналом, анализ документов, анализ записей и наблюдение за рабочим процессом на рабочих местах.
Главный вывод, сделанный специалистами «Бюро Веритас» по итогам проверки, - интегрированная система менеджмента компании находится в управляемых условиях и поддерживается на необходимом уровне. В числе ее сильных сторон названы:
- лидерство и вовлеченность высшего руководства организации, приверженность вопросам, находящимся в ведении ИСМ;
- нацеленность на постоянное совершенствование ИСМ;
- применение риск-ориентированного мышления;
- модернизация, реконструкция производственных мощностей, внедрение новых технологий и практик;
- комплексный подход в решении проблем при реализации проектов;
- наличие понимания важности в выполнении требований потребителя, тесное с ним взаимодействие, индивидуальный подход к обеспечению его удовлетворенности;
- внедрение и использование современных информационных технологий для управления процессами производства, обеспечения безопасности, обеспечения доступа к документации ИСМ;
- профессионализм и техническая компетентность персонала на всех уровнях.
В ходе аудита были также даны рекомендации для улучшения некоторых направлений интегрированной системы менеджмента.
Таким образом, Кольская ГМК в очередной раз прошла аудит ИСМ и подтвердила соответствие интегрированной системы менеджмента компании требованиям международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007.
Наличие сертификатов, подтверждающих соответствие, позволяет компании реализовывать производимую продукцию через Лондонскую биржу металлов и Шанхайскую фьючерсную биржу.