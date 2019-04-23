Нововоронежская АЭС-2: на энергоблоке №2 начались испытания турбоагрегата

23 апреля 2019 года на Нововоронежской АЭС-2 (филиал Концерна «Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион Росатома) выполнен пробный пуск турбины энергоблока №2.

Специалисты прокрутили турбину на холостом ходу, поэтапно увеличивая количество её оборотов до проектных значений.

«Испытания турбины на холостом ходу прошли успешно. Мы вышли на 3000 оборотов в минуту. Замечаний к работе оборудования нет. Данная технологическая операция произведена на мощности реактора 30%. Это та мощность, которая необходима для выработки пара, достаточного для первого «толчка» турбины», - отметил заместитель главного инженера Нововоронежской АЭС по строящимся блокам Владимир Казанский.

Пусковые операции на энергоблоке №2 начались 19 февраля 2019 года, когда в активную зону реактора была загружена первая тепловыделяющая сборка со свежим ядерным топливом. 22 марта 2019 года реакторная установка энергоблока была выведена на минимально контролируемый уровень мощности, дав старт проведению различных испытаний и измерений. 27 марта 2019 года программа физического пуска энергоблока №2 была выполнена в полном объеме. 2019 года на энергоблоке №2 начался этап энергетического пуска, во время которого будет проведено комплексное опробование блока при поэтапном освоении проектной мощности. Ввод энергоблока №2 в эксплуатацию планируется до конца 2019 года.

Для справки:

Инновационные энергоблоки поколения «3+» имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивающие абсолютную безопасность при эксплуатации. В них использованы самые передовые достижения и разработки. Главной особенностью энергоблока с реактором ВВЭР-1200 является уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности, делающих АЭС максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям.

Характерная особенность пассивных систем – их способность работать в ситуации отсутствия энергоснабжения и без участия оператора. На энергоблоке с реактором ВВЭР-1200 используются: «ловушка расплава» – устройство, служащее для локализации расплава активной зоны ядерного реактора; система пассивного отвода тепла через парогенераторы (СПОТ), призванная в условиях отсутствия всех источников электроснабжения обеспечивать длительный отвод в атмосферу тепла от активной зоны реактора и др.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС