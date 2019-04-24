В Кыштыме металлурги вкладываются в экологию

В отделении аффинажа цеха электролиза меди Кыштымского медеэлектролитного завода установили новое газоочистное оборудование. Оно предназначено для очистки отходящих газов сразу на двух источниках выбросов – реакторе линии обмезмеживания шлама и печи плавления и дистилляции селена. Прежде один из этих источников был оснащён только каплеуловителем, а второй – менее эффективным оборудованием.

Полипропиленовая установка высотой семь метров включает в себя буферную ёмкость, башню с насадочным слоем-абсорбером, полупогружной насос, форсунки, каплеуловитель, щит управления, уровнемер, рН-метр, электроклапаны.

Как сообщила сайту «КР» медиаменеджер Кыштымского медеэлектролитного завода Елена Вяткина, на приобретение и монтаж газоочистного оборудования было направлено шесть миллионов 300 тысяч рублей. Изготовила его компания ООО «УралАктив» из Екатеринбурга. За последние полгода это уже четвёртая газоочистная установка, смонтированная на территории градообразующего предприятия.

После ввода новой системы аспирации воздуха были проведены его замеры как в атмосфере, так и в рабочей зоне. Испытания подтвердили высокую эффективность нового оборудования.

"Кыштымский рабочий"