Автоматический выключатель АВДТ34 C20 30мА IEK® - защита от короткого замыкания, перегрузки и поражения электрическим током

Не нужно бояться идти в узкую специализацию
25 апреля 2019, 15:59
Рубрика: Производство
Метки: IEK
Отрасль: Электротехника
Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ34 IEK® с номинальным током на 20 А предназначен для защиты от перегрузки и короткого замыкания, защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок и для предотвращения пожаров вследствие протекания токов утечки на землю.
Преимущества АВДТ34 C20 30мА IEK®
Увеличенная способность 6 кА позволяет устанавливать АВДТ в качестве вводных автоматов защиты.
Надёжная защита человека при прямом прикосновении к токоведущим частям.
Автоматический выключатель и встроенный электронный модуль дифференциальной защиты.
Компактность устройства - за счет смещения дифференциального блока вниз конструкции.
Наличие боковых ребер для лучшего охлаждения.
Быстрый монтаж/демонтаж.
Особенности конструкции АВДТ34 C20 30мА IEK®
Дугогасительная камера из 13 стальных пластин для эффективного гашения дуги.
Дугоотводящая пластина в виде гладкой кривой значительно облегчает затягивание дуги в дугогасительную камеру.
Контактная группа из серебросодержащего композита обеспечивает повышенную износостойкость выключателя.
Возможность одновременного присоединения шиной FORK и гибким проводником для распределения питания цепи через верхние зажимы, а также возможность соединения шиной PIN.
Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения.
Запатентованная помехоустойчивая схема, исключающая ложное срабатывание.
Технические характеристики АВДТ34 C20 30мА IEK®
Номинальный рабочий ток: 20 А.
Номинальное рабочее напряжение: 230 В.
Отключающая способность по EN 60898: 6000 А.
Диапазон предельных рабочих температур: от -25 до +40 °С.