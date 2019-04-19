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Производство

Автоматический выключатель АВДТ34 C20 30мА IEK® - защита от короткого замыкания, перегрузки и поражения электрическим током

Автоматический выключатель АВДТ34 C20 30мА IEK® - защита от короткого замыкания, перегрузки и поражения электрическим током

25 апреля 2019, 15:59
Рубрика: Производство
Метки: IEK
Отрасль: Электротехника 

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Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ34 IEK® с номинальным током на 20 А предназначен для защиты от перегрузки и короткого замыкания, защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок и для предотвращения пожаров вследствие протекания токов утечки на землю.

Преимущества АВДТ34 C20 30мА IEK®

  • Увеличенная способность 6 кА позволяет устанавливать АВДТ в качестве вводных автоматов защиты.

  • Надёжная защита человека при прямом прикосновении к токоведущим частям.

  • Автоматический выключатель и встроенный электронный модуль дифференциальной защиты.

  • Компактность устройства - за счет смещения дифференциального блока вниз конструкции.

  • Наличие боковых ребер для лучшего охлаждения.

  • Быстрый монтаж/демонтаж.


Особенности конструкции АВДТ34 C20 30мА IEK®

  • Дугогасительная камера из 13 стальных пластин для эффективного гашения дуги.

  • Дугоотводящая пластина в виде гладкой кривой значительно облегчает затягивание дуги в дугогасительную камеру.

  • Контактная группа из серебросодержащего композита обеспечивает повышенную износостойкость выключателя.

  • Возможность одновременного присоединения шиной FORK и гибким проводником для распределения питания цепи через верхние зажимы, а также возможность соединения шиной PIN.

  • Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения.

  • Запатентованная помехоустойчивая схема, исключающая ложное срабатывание.


Технические характеристики АВДТ34 C20 30мА IEK®

  • Номинальный рабочий ток: 20 А.

  • Номинальное рабочее напряжение: 230 В.

  • Отключающая способность по EN 60898: 6000 А.

  • Диапазон предельных рабочих температур: от -25 до +40 °С.

Компания: Группа компаний IEK

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