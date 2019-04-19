Автоматический выключатель АВДТ34 C20 30мА IEK® - защита от короткого замыкания, перегрузки и поражения электрическим током

Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ34 IEK ® с номинальным током на 20 А предназначен для защиты от перегрузки и короткого замыкания, защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок и для предотвращения пожаров вследствие протекания токов утечки на землю.

Преимущества АВДТ34 C20 30мА IEK®

Увеличенная способность 6 кА позволяет устанавливать АВДТ в качестве вводных автоматов защиты.

Надёжная защита человека при прямом прикосновении к токоведущим частям.

Автоматический выключатель и встроенный электронный модуль дифференциальной защиты.

Компактность устройства - за счет смещения дифференциального блока вниз конструкции.

Наличие боковых ребер для лучшего охлаждения.

Быстрый монтаж/демонтаж.



Особенности конструкции АВДТ34 C20 30мА IEK®

Дугогасительная камера из 13 стальных пластин для эффективного гашения дуги.

Дугоотводящая пластина в виде гладкой кривой значительно облегчает затягивание дуги в дугогасительную камеру.

Контактная группа из серебросодержащего композита обеспечивает повышенную износостойкость выключателя.

Возможность одновременного присоединения шиной FORK и гибким проводником для распределения питания цепи через верхние зажимы, а также возможность соединения шиной PIN.

Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения.

Запатентованная помехоустойчивая схема, исключающая ложное срабатывание.



Технические характеристики АВДТ34 C20 30мА IEK®