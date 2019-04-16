"Камский кабель" подвел итоги года

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25 апреля 2019, 09:20
Рубрика: Производство
Метки: КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, КАМКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность
19 апреля в рамках традиционного Дня качества, состоялось годовое собрание, посвящённое подведению итогов года.
В целом предприятие показало положительную динамику по целому ряду показателей, в том числе рост экспортного потенциала, увеличение объемов продаж. Положительная динамика есть и в управлении такими процессами, как менеджмент при проведении тендеров, проектирование и разработка продукции, закупки, логистика.
Генеральный директор ООО «Камский кабель» Владимир Пономарев рассказал о ситуации в кабельной отрасли, перспективах развития компании. Обозначил приоритетные направления деятельности на 2019 год - установка нового оборудования и расширение мощностей, освоение новой продукции, расширение функциональности ERP-системы и продолжение работы по улучшению бизнес-процессов предприятия.
Важно также отметить, что производительность труда возросла на 13%, а количество претензий от потребителей снизилось на 11%.
«Система менеджмента качества – это важная составляющая общей системы управления предприятием. В 2018 году мы добились хороших результатов, по оценке удовлетворенности потребителей. Я благодарю коллег за ответственное отношение к своему делу», - говорит директор по качеству Евгения Забродская.