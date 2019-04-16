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Производство

"Камский кабель" подвел итоги года

19 апреля в рамках традиционного Дня качества, состоялось годовое собрание, посвящённое подведению итогов года.

В целом предприятие показало положительную динамику по целому ряду показателей, в том числе рост экспортного потенциала, увеличение объемов продаж. Положительная динамика есть и в управлении такими процессами, как менеджмент при проведении тендеров, проектирование и разработка продукции, закупки, логистика.

Генеральный директор ООО «Камский кабель» Владимир Пономарев рассказал о ситуации в кабельной отрасли, перспективах развития  компании. Обозначил приоритетные направления деятельности  на 2019 год - установка нового оборудования и расширение мощностей, освоение новой продукции, расширение функциональности ERP-системы и продолжение работы по улучшению бизнес-процессов предприятия.

Важно также отметить, что производительность труда возросла на 13%, а  количество претензий от потребителей снизилось на 11%.

«Система менеджмента качества – это важная составляющая общей системы управления предприятием. В 2018 году мы добились хороших результатов, по оценке удовлетворенности потребителей. Я благодарю коллег за ответственное отношение к своему делу», - говорит директор по качеству Евгения Забродская.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Камский кабель"

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