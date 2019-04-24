Компания "Роснефть-Смазочные материалы" - партнёр выставки "Энергетика и электротехника"

Компания «Роснефть - Смазочные материалы», дочернее общество ПАО «НК «Роснефть», специализирующееся на производстве, маркетинге и реализации смазочных материалов, выступит Партнёром проведения деловых мероприятий в рамках выставки «Энергетика и электротехника – 2019» (25-28 июня, Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»).

В 2019 году ООО «РН – Смазочные материалы» выступит Партнёром «Зоны презентаций» 26-й международной выставки «Энергетика и электротехника – 2019», которая будет работать с 25 по 28 июня в КВЦ «Экспофорум» (павильон F). «Энергетика и электротехника» - одно из крупнейших отраслевых мероприятий, за последние годы стало не только традиционным местом встречи специалистов-энергетиков, но и эффективным бизнес-инфтрументом для продвижения новинок на отраслевом рынке. Помимо традиционного использования, территория «Зоны презентаций» будет задействована для проведения дискуссий, круглых столов и B2B-коммуникаций.

В энергетической отрасли, независимо от способа выработки электроэнергии, ключевыми показателями являются безопасность и надежность, что обеспечивают смазочные материалы промышленного применения - IND (Industrial). Ассортимент смазочных материалов ПАО «НК «Роснефть» позволяет удовлетворить потребности как крупных промышленных предприятий, так и небольших производств (технических участков, ремонтных баз и так далее).

Узнать о новинках ООО "РН-Смазочные материалы" для энергетического сектора, получить исчерпывающую информацию об ассортименте смазочных материалов, пообщаться со специалистами компании можно будет, посетив презентацию, которая состоится 26 июня (11.00-12.00, КВЦ «Эуспофорум», павильон F, Зона презентаций).

Участие в презентации бесплатное.

Для прохода в выставочный павильон, где расположена «Зона презентаций» необходим ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫХ БИЛЕТ, который можно заказать, пройдя по ссылке >>>>>

НАПОМНИМ

ООО «РН-Смазочные материалы», дочернее общество ПАО «НК «Роснефть», занимается разработкой новых видов продукции, реализации и продвижения смазочных материалов. Ассортимент смазочных материалов позволяет удовлетворить потребности как крупных промышленных предприятий, так и частных потребителей и включает более 1000 позиций.