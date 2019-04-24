На энергоблоке №2 АЭС "Руппур" (Бангладеш) начат монтаж устройства локализации расплава

25 апреля 2019 года на строительной площадке энергоблока № 2 АЭС «Руппур», сооружаемой в Бангладеш по российскому проекту (генеральный подрядчик — АО «Атомстройэкспорт» входит в Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») начался монтаж устройства локализации расплава ядерного топлива («ловушка расплава», УЛР).

«Это - один из основных элементов пассивной системы безопасности и первое крупногабаритное оборудование, которое монтируется в здание второго энергоблока. Благодаря слаженным действиям сотрудников Инжинирингового дивизиона монтаж «ловушки» удалось начать на месяц раньше запланированного срока, — отметил вице-президент — директор проекта по сооружению АЭС «Руппур» Сергей Ласточкин, — Работы по сооружению первого и второго энергоблока идут в графике».

Для справки:

Устройство локализации расплава активной зоны — это уникальная разработка российских специалистов, представляющая собой конусообразный корпус, который устанавливается на дне шахты реактора и заполняется специальным материалом. В случае необходимости «ловушка расплава» вмещает в себя материалы активной зоны, и обеспечивает его равномерное размещение в корпусе ловушки. Действие пассивной системы безопасности не зависит от квалификации персонала и привходящих обстоятельств, а подчиняется лишь фундаментальным законам природы. «Ловушка расплава» полностью адаптирована под соответствующие условия площадки и требования безопасности, обладает повышенной сейсмостойкостью, гидродинамической и ударной прочностью, а также защитой от затопления и упрощенной технологией монтажа.

АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш, города Дакки в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. Генподрядчик строительства АЭС «Руппур» — «Атомстройэкспорт» (инжиниринговый дивизион «Росатома»).

Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на энергоблоке №1 Нововоронежской АЭС-2. Это эволюционный проект поколения 3+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности. В 2017 года новый российский энергоблок был назван в числе трех лучших атомных блоков мира по версии влиятельного международного издания POWER (США). В 2015-2016 годах были проведены подготовительные работы на стройплощадке, разработана рабочая документация, а также материалы обоснования лицензий на размещение и сооружение блоков. В 2017 году реализация проекта сооружения АЭС «Руппур» продолжилась в соответствии с графиком. 4 ноября 2017 года регулирующий орган Бангладеш (BAERA) выдал лицензию на проектирование и сооружение станции. 30 ноября 2017 года состоялась торжественная церемония заливки «первого бетона» в основание энергоблока №1 АЭС «Руппур», 14 июля 2018 года началась активная фаза строительства энергоблока №2 АЭС «Руппур». В настоящее время развернуты работы на основных зданиях и сооружениях энергоблоков №1 и №2.

АСЭ (Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») создан путем объединения ведущих компаний отрасли: АО ИК «АСЭ» (Нижний Новгород), АО «Атомстройэкспорт» (Москва), АО «Атомэнергопроект» (Москва) и АО «АТОМПРОЕКТ» (Санкт-Петербург). АСЭ является одним из лидеров мирового атомного инжинирингового бизнеса, занимая около 30% глобального рынка сооружения АЭС. Инжиниринговый дивизион ведет свою деятельность в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 80% портфеля заказов приходится на проекты за рубежом. Реализует проекты по проектированию и сооружению АЭС большой мощности, оказывает полный спектр услуг EPC, EPC(M) и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами. Инжиниринговый дивизион опирается на полувековой опыт российской атомной отрасли и современные инновационные технологии.

Пресс-служба Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом»