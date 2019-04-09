"Отец фотовольтаики" Мартин Грин: "Солнечные концентраторы не заменят традиционные фотопанели"

Артур Эшкин, 96-летний изобретатель, получивший Нобелевскую премию по физике в 2018 году за разработку оптических пинцетов, работает над технологией получения чистой и дешевой энергии. По замыслу ученого, зеркальные концентраторы смогут заменить солнечные батареи и сделают революцию в энергетической сфере. Австралийский профессор Мартин Грин, лауреат премии «Глобальная энергия» 2018 года, убежден, что подобные идеи были востребованы в 70х годах XX века.

Самый пожилой лауреат Нобелевской премии Артур Эшкин считает, что солнечные концентраторы могут стать альтернативой солнечным батареям. Его идея заключается в создании конструкции из отражателей, которые увеличивают концентрацию света и повышают мощность солнечных панелей. Ученый уверен, что это изобретение позволит получить «дешевое как грязь» электричество, что решит проблему загрязнения окружающей среды, а сам Эшкин получит за него вторую Нобелевскую премию, передает издание Science Alert.

Австралийский профессор Мартин Грин, которого называют «отцом фотовольтаики», отмечает, что при текущем уровне развития солнечной энергетики и невысокой стоимости за фотоэлемент (50 центов за 16 см²) нет смысла развивать устройство с концентраторами для замены солнечным батареям. Более того, Грин считает, что цена фотоэлементов будет продолжать падать, а солнечная энергетика в будущем будет доминировать в мировом энергобалансе.

«В прошлом, когда солнечные элементы были дорогими, для снижения расходов на их содержание и обслуживание требовалась высокая интенсивность излучения. В современном мире при большом количестве производителей и высокой конкуренции между ними стоимость панелей и сопутствующего оборудования, как и самой солнечной энергии снижается настолько быстро, что в течение следующего десятилетия это будет самый дешевый вариант почти для всех стран, даже для холодной России», - добавил профессор.

Мартин Грин – один из пионеров фотовольтаики, его вклад в эту область считается революционным. Грин – автор батарей с элементами PERC (солнечный элемент с пассивированными эмиттерной и тыльной поверхностями). Сегодня доля PERC на рынке солнечных элементов составляет 24%, по разным оценкам, и ожидается, что через пару лет этот показатель превысит 50%. Ученый намерен повысить производительность своих солнечных панелей еще на 50% и увеличить срок их работы более чем на 25 лет. К 2040 году, согласно данным BloombergNewEnergy Finance, совокупные продажи солнечных элементов, использующих его технологию, могут достичь два триллиона долларов. За исследования, разработки и образовательную деятельность в сфере солнечной энергетики Мартин Грин получил премию "Глобальная энергия" в 2018 году.

Фото предоставлено пресс-службой ассоциации «Глобальная энергия»