Ученые придумали способ защитить горняков от оползней

Все большую актуальность приобретает проблема предотвращения горных обвалов при открытой разработке месторождений. В ближайшие годы, по оценкам экспертов, вес открытой добычи угля достигнет 50-55%.

На сегодняшний день, ученые активно продолжают вести наработки в области бестранспортных систем открытой разработки месторождений, которые в свою очередь позволят не только улучшить экономику добычи, но и самое важное, обезопасят труд горнорабочих.

Отмечены случаи, когда в процесс оползания борта карьера вовлекались до десятков миллионов кубометров грунта, нарушавших нормальный технологический режим эксплуатации месторождения.

Данная проблема заинтересовала ученых. Специалисты Сибирского федерального университета определили оптимальную структуру многоярусных внутренних отвалов, позволяющую снизить опасность нарушения их устойчивости и, как следствие, возникновения оползней и обрушений. Результаты исследования по усилению безопасности горных работ опубликованны в журнале Acta Montanistica Slovaca.

Один из авторов, данной работы, профессор кафедры экономики и планирования СФУ Сергей Жиронкин рассказывает:

«В рамках этого исследования мы с коллегами описали модель применения бестранспортной технологии при открытой разработке угольного месторождения высокими уступами с применением одноковшовых экскаваторов — драглайнов. Была поставлена и решена задача определения максимальной высоты отвальных ярусов для многоярусных внутренних отвалов; получены значения для различных углов падения свиты угольных пластов путем горно-геометрического анализа. Особое внимание мы уделили обеспечению устойчивости внутренних отвалов — это обязательное условие для безопасного ведения горных работ. Мой вклад заключался в определении зависимостей между углом падения свиты угольных пластов и высотой многоярусного внутреннего отвала. Знать эти зависимости нужно, чтобы оптимизировать объемы вскрышной породы, размещаемой во внутренних отвалах, и сократить удельные затраты на отвалообразование».

Стоит отметить, что в исследовании так же приняли участие сотрудники Кузбасского технического университета (Кемерово), Томского политехнического университета и Технического университета в Кошице (Словакия).

В дальнейшем ожидается, что исследования научного коллектива будут направлены на совершенствование параметров бестранспортной технологии открытой угледобычи.

Напомним, что ранее ЧС-ИНФО рассказывал о нескольких случаях, связанных с регулярной смертельной опасностью, которой подвергаются шахтеры, как на работе, так и по пути к ней.

4s-info.ru