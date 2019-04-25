Денис Мантуров дал старт строительству судостроительного комплекса в Якутии

Якутск, 26 апреля. - Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров совершил рабочий визит в Республику Саха. В ходе поездки он встретился с главой Республики Айсеном Николаевым и дал старт ключевому для региона проекту - строительству высокотехнологичного судостроительного комплекса «Жатайская судоверфь».

Глава Минпромторга России отметил, что мощности судоверфи позволят восполнить существующую потребность в судах для водных путей рек Лена, Яна и Колыма за счет строительства до 10 судов в год.

Строительство этой судоверфи станет первым этапом в модернизации речного флота. Это открывает возможность для расширения инфраструктуры внутреннего водного транспорта всей восточной части нашей страны и развития транспортно-логистических коридоров, выходящих в акваторию Северного морского пути, а значит и социально-экономического роста всех прилегающих территорий

- подчеркнул он.

Совместно с Айсеном Николаевым Министр принял участие в церемонии «закладки первой сваи» нового судостроительного комплекса.

Также в ходе поездки в Якутию глава Минпромторга России посетил предприятия индустриального парка «Кангалассы», а также якутский IT-парк. По словам Дениса Мантурова, развитие ТОР и IT-парка - это показатель того, что в регионе достигли больших успехов в области создания и развития инфраструктурных комплексов для малого и среднего бизнеса.

IT-парк открыли в декабре прошлого года, а уже сейчас назрел вопрос нехватки мест для потенциальных резидентов. Востребованность такого института развития, такого инструмента поддержки высокая и дает возможность резидентам и IT-парка, и индустриального парка заходить уже на подготовленную площадку, чтобы быстрее реализовывать свои идеи с нуля до индустриальных масштабов

- заключил он.