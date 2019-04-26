Две солнечные станции заработали в Астраханской области

В эксплуатацию введены СЭС «Элиста Северная» и СЭС «Михайловская» мощностью 15 МВт каждая.

СЭС "Элиста Северная" расположена недалеко от пос.Трусово Наримановского района и осуществляет торговлю на оптовом рынке электрической мощности с 1 апреля этого года. СЭС «Михайловская», построенная в границах г. Нариманов, успешно завершила процедуру квалификации и локализации генерирующего объекта и начнёт отпуск электроэнергии в единую сеть в следующем месяце.

Солнечные электростанции построены Core Value Capital GmbH, Green Source Consulting GmbH и ООО «Вершина Девелопмент» в сотрудничестве с генеральным подрядчиком Gildemeister LSG Beteiligungs GmbH на балансе специальной проектной компании ООО "Эко Энерджи Рус".

Также в рамках данной сделки ООО "Эко Энерджи Рус" получило поддержку от Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB), что не имеет аналогов на рынке финансирования российской электроэнергетики.

Строительство СЭС в рамках подписанного в марте 2018 года Соглашения о намерениях по реализации инвестиционных проектов в области солнечной электроэнергетики на территории Астраханской области завершено. Группа компаний досрочно и в полном объёме выполнила планы в регионе, инвестировав в астраханскую энергетику около 10 млрд руб. менее чем за 2 года.

Пункт А