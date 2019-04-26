"Норникель" увеличил производство в первом квартале

Горно-металлургическая компания "Норильский никель" объявила предварительные производственные результаты за первый квартал 2019 года. Согласно данным отчёта, производство никеля в январе-марте текущего года выросло в годовом соотношении на 3,4% до 55,915 тыс. тонн. Объём производства никеля из собственного сырья составил 54,832 тыс. тонн - на 2,8% больше, чем в первом квартале 2018 года.

"Увеличение производства никеля связано с ростом переработки файнштейна Заполярного филиала на Кольской ГМК, а также увеличением переработки сырья третьих лиц на Norilsk Nickel Harjavalta", - говорится в сообщении.

Общий объём производства меди у компании за первый квартал вырос в годовом соотношении на 12,9% до 126,765 тыс. тонн. При этом практически весь объём металла был произведён из собственного сырья - 126,651 тыс. тонн. Российские подразделения компании произвели 122 тыс. тонн меди, что выше аналогичного периода прошлого года на 14%.

Производственный план металлургической компании на 2019 год - 220-225 тыс. тонн по никелю и 430-450 тыс. тонн по меди.

mc.ru