Проект ПАО "МРСК Центра и Приволжья" завоевал два диплома на конкурсе #КонТЭКст

Социально-образовательный проект «Электропатруль» стал победителем и призером сразу в двух номинациях юбилейной отраслевой премии PR-проектов «КонТЭКст».

Для участия в десятом конкурсе лучших коммуникационных практик компаний ТЭК было подано более 120 заявок, из них 60 проектов по различным направлениям конкурса были внесены в шорт-лист. Очный этап конкурса завершился 25 апреля в Москве, где специалисты по коммуникациям всех отраслей топливно-энергетического комплекса защищали свои проекты.

По итогам защиты МРСК Центра и Приволжья с проектом "Электропатруль" стала призером в номинации "Лучшие образовательные проекты компаний ТЭК" и победителем в спецноминации "Социальная энергия", учрежденной Ассоциацией «ЭРА России».

Проект "Электропатруль" – это социально-образовательный паблик ВКонтакте. Задачи проекта – привлечь внимание общественности к проблеме электротравматизма, используя ресурсы и возможности социальной сети, и объединить детей, подростков, родителей, педагогов и энергетиков МРСК Центра и Приволжья для обмена информацией на тему электробезопасности.